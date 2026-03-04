«Zidane a eu un accident de voiture» : L'incroyable camouflage en équipe de France...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n'est plus qu'une question de temps désormais au vu de la tournure prise par les évènements ces derniers. Zinedine Zidane devrait assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde. Des retrouvailles que le principal intéressé attend depuis des années. Une aventure qui va repartir alors que Zidane a cependant vécu une mésaventure assez cocasse chez les Bleus avec le temps...

Une histoire d'amour de douze années qui s'est conclue sur un coup de tête au sens propre du terme le 9 juillet 2006 en finale de la Coupe du monde. Cependant, 20 ans plus tard, Zinedine Zidane semble être plus proche que jamais d'un deuxième retour en équipe de France après son break d'une année entre 2004 et 2005. Une fois le Mondial en Amérique du nord terminé, Zizou pourrait inspirer L'Equipe d'une nouvelle Une de son journal après le fameux : « Il revient » datant du 4 août 2005.

💇‍♂️ L'anecdote d'Eric Di Meco sur Zizou et la photo officielle de l'équipe de France à l'Euro 1996 : "Il a eu accident de voiture qui lui a arraché une partie du cuir chevelu. Pour la photo, il a mis du Scotch et on lui a fait des cheveux au marqueur." #RMCLive pic.twitter.com/jbNFRagG8f — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 3, 2026

«Quand on avait fait la photo d’équipe, il avait mis du scotch et au marqueur on lui avait mis des cheveux» Ce mardi, à l'occasion de la diffusion du Super Moscato Show, Eric Di Meco a profité de sa présence à l'antenne afin de raconter une anecdote méconnue du grand public sur une mésaventure de Zinedine Zidane avant le coup d'envoi de l'Euro 96. Un accident de la route l'a obligé de tenter un camouflage assez improbable. « Il a un accident de voiture juste quelques jours avant l’Euro 96 et qui lui coûte, malheureusement, un grand Euro. Je me souviens qu’il avait tout le cuir chevelu arraché devant. Et quand on avait fait la photo d’équipe, il avait mis du scotch et au marqueur on lui avait mis des cheveux ».