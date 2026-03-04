«Zidane a eu un accident de voiture» : L'incroyable camouflage en équipe de France...

Ce n'est plus qu'une question de temps désormais au vu de la tournure prise par les évènements ces derniers. Zinedine Zidane devrait assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde. Des retrouvailles que le principal intéressé attend depuis des années. Une aventure qui va repartir alors que Zidane a cependant vécu une mésaventure assez cocasse chez les Bleus avec le temps...
Une histoire d'amour de douze années qui s'est conclue sur un coup de tête au sens propre du terme le 9 juillet 2006 en finale de la Coupe du monde. Cependant, 20 ans plus tard, Zinedine Zidane semble être plus proche que jamais d'un deuxième retour en équipe de France après son break d'une année entre 2004 et 2005. Une fois le Mondial en Amérique du nord terminé, Zizou pourrait inspirer L'Equipe d'une nouvelle Une de son journal après le fameux : « Il revient » datant du 4 août 2005.
«Quand on avait fait la photo d’équipe, il avait mis du scotch et au marqueur on lui avait mis des cheveux»
Ce mardi, à l'occasion de la diffusion du Super Moscato Show, Eric Di Meco a profité de sa présence à l'antenne afin de raconter une anecdote méconnue du grand public sur une mésaventure de Zinedine Zidane avant le coup d'envoi de l'Euro 96. Un accident de la route l'a obligé de tenter un camouflage assez improbable. « Il a un accident de voiture juste quelques jours avant l’Euro 96 et qui lui coûte, malheureusement, un grand Euro. Je me souviens qu’il avait tout le cuir chevelu arraché devant. Et quand on avait fait la photo d’équipe, il avait mis du scotch et au marqueur on lui avait mis des cheveux ».
«C’était pour la photo officielle et c’était con d’avoir un gros machin sur la tête»
L'ancien latéral gauche de l'OM et de l'équipe de France affirme qu'en regardant d'un peu plus près la photo officielle tricolore du championnat d'Europe, on peut apercevoir le subterfuge imaginé par Zinedine Zidane et certains membres de l'équipe de France. « La photo d’équipe, il faut regarder si on la retrouve… à l’époque il avait encore des cheveux Zizou et là on lui avait mis du scotch pour faire des cheveux. C’était pour la photo officielle et c’était con d’avoir un gros machin (un trou dans les cheveux, NDLR) sur la tête. Il faut retrouver la photo mais je suis sûr de moi ».