Real Madrid : «J'aurais pu y rester...», un drame évité de justesse ?

Du côté du Real Madrid, ce n'était pas la joie lundi soir. En plus de la défaite et de la blessure de Rodrygo Goes qui souffre selon le communiqué du club d'une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite », la soirée aurait pu virer au cauchemar. Et ce, en raison d'une dangereuse attaque d'un défenseur du Real Madrid...
A deux doigts de la catastrophe. Le Real Madrid a joué devant ses supporters lundi soir pour la clôture de la 26ème journée de Liga. Un match sous haute tension entre le club merengue et l'équipe de banlieue madrilène qu'est Getafe. Les visiteurs se sont imposés au Santiago Bernabeu sur le score d'1 but à 0, mais les deux équipes ont vu un de leur joueur être exclu : Franco Mastantuono pour le Real Madrid et Adrian Liso pour Getafe.
«Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension»
Et force est de constater qu'Antonio Rüdiger aurait lui aussi pu écoper d'un carton rouge. La cause ? Une violente charge au niveau du visage de Diego Rico qui était à terre. Un coup de genou malveillant qui aurait pu être fatal au défenseur de Getafe comme ce dernier l'a affirmé à la Cadena COPE ce mardi. « S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’elle est là pour ces situations ».
«On voit qu’il va me frapper exprès»
Furieux du fait que cette attaque soit restée impunie par la VAR, Antonio Rüdiger n'ayant pas reçu le moindre avertissement pour ce geste, Diego Rico n'a pas mâché ses mots. De son point de vue, c'était pleinement volontaire de la part de l'international allemand. « C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès. Dans l’action précédente, nous avons une altercation, il siffle une faute et, en se dirigeant vers la défense, il dit des choses. Juste après, le ballon m’arrive et on voit qu’il écarte même son coéquipier pour me casser la figure ».