Real Madrid : Une histoire de corruption ? La lourde accusation 

Une « agression » a eu lieu sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Lors de la dernière sortie du Real Madrid en championnat, un contact non sanctionné fait énormément parler dans la presse ces dernières heures. La victime de cette attaque physique d’un joueur du Real Madrid est monté au créneau en tenant des propos cash face à la presse.
Club de la banlieue sud de Madrid, Getafe se déplaçait au cœur de la capitale lundi soir dans le cadre d’un derby madrilène face à la Casa Blanca. Au Santiago Bernabeu, les Merengue se sont inclinés face à leurs voisins dans un match à tension. Score final : 1-0 avec un carton rouge partout écopés par Franco Mastantuono et Adrian Liso. Cependant, un autre joueur du Real Madrid aurait pu voire dû être exclu pour un geste plus que dangereux sur un défenseur de Getafe.
«S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester...»
Antonio Rüdiger a asséné un coup de genou à Diego Rico pendant la rencontre lundi. Des images spectaculaires, mais qui sont passées inaperçues dans le camion de la VAR. De quoi engendrer la colère de la victime de cette violente agression qui a pris la parole ce mardi à la Cadena COPE, laissant planer la notion de favoritisme pour le Real Madrid et donc indirectement de corruption. « S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’elle est là pour ces situations ».
«C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès»
Le discours de Diego Rico a été rapporté par Foot Mercato. Les termes utilisés par le joueur de Getafe à l’encontre du geste d’Antonio Rüdiger sont clairs : à son sens, c’est tout bonnement une agression. « C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès. Dans l’action précédente, nous avons une altercation, il siffle une faute et, en se dirigeant vers la défense, il dit des choses. Juste après, le ballon m’arrive et on voit qu’il écarte même son coéquipier pour me casser la figure ».