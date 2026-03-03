Real Madrid : Une histoire de corruption ? La lourde accusation 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une « agression » a eu lieu sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Lors de la dernière sortie du Real Madrid en championnat, un contact non sanctionné fait énormément parler dans la presse ces dernières heures. La victime de cette attaque physique d’un joueur du Real Madrid est monté au créneau en tenant des propos cash face à la presse.

Club de la banlieue sud de Madrid, Getafe se déplaçait au cœur de la capitale lundi soir dans le cadre d’un derby madrilène face à la Casa Blanca. Au Santiago Bernabeu, les Merengue se sont inclinés face à leurs voisins dans un match à tension. Score final : 1-0 avec un carton rouge partout écopés par Franco Mastantuono et Adrian Liso. Cependant, un autre joueur du Real Madrid aurait pu voire dû être exclu pour un geste plus que dangereux sur un défenseur de Getafe.

🎙️ Diego Rico, en @deportescope, sobre la acción con Rudiger



💥 "Si fuera al revés me hubiesen caído 10 partidos"



🤨 "En el campo noto un impacto muy fuerte y cuando lo veo en la tele no entiendo por qué no entra el VAR"



➡️ "Ningún compañero de profesión va con esa maldad a un… pic.twitter.com/VD1obvbuTE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2026

«S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester...» Antonio Rüdiger a asséné un coup de genou à Diego Rico pendant la rencontre lundi. Des images spectaculaires, mais qui sont passées inaperçues dans le camion de la VAR. De quoi engendrer la colère de la victime de cette violente agression qui a pris la parole ce mardi à la Cadena COPE, laissant planer la notion de favoritisme pour le Real Madrid et donc indirectement de corruption. « S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’elle est là pour ces situations ».