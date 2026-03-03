Mercato - OM - «Ça s’appelle le talent» : Voilà pourquoi une somme jamais vue a été dépensée à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il n’y a pas si longtemps, l’OM réalisait le transfert le plus cher de son histoire en dépensant un montant estimé à 35M€. Ce qui n’avait jamais été vu à Marseille jusque-là et beaucoup d’observateurs doutaient de la pertinence de ce choix, ce qui est encore le cas aujourd’hui, mais l’entraîneur du club a expliqué ce qui pouvait justifier ce prix.

Contraint d’opérer un changement dès la mi-temps en raison de la blessure de Quinten Timber dimanche dernier lors de la réception de l’OL (3-2), Habib Beye a décidé de lancer Igor Paixao, et bien lui en a pris. Avec un but magnifique, une passe décisive et une implication sur le but de la victoire, l'ailier brésilien de l'OM a été élu homme du match, lui dont le montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris, a suscité beaucoup d’interrogations.

LE PAIXAO 🇧🇷 DE SEPTEMBRE EST DE RETOUR À MARSEILLE ?



𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥 🤩🚀🧨



Par séquence, on comprend son prix parfois… maintenant il faut de la régularité…



pic.twitter.com/OhgFg0BRnW — Actu Foot (@ActuFoot_) March 1, 2026

« Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’on a vu sur le match » Au moment où l’OM l’a recruté en provenance du Feyenoord Rotterdam, Habib Beye était encore sur le banc de Rennes, mais il a tout de même expliqué ce qui justifiait un montant aussi élevé et faisait d’Igor Paixao un joueur spécial. « Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’on a vu sur le match. C'est-à-dire être capable, comme il l’a fait, de marquer un but extraordinaire et ça, ça s’appelle le talent. Ensuite, lorsque l’on a mis ce talent de côté, c’est la débauche d’énergie et l’intensité qu’il met dans les matchs de l’Olympique de Marseille. Avant que je sois là, c'était déjà le cas », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce mardi en conférence de presse.