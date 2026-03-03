Mercato - OM - «Ça s’appelle le talent» : Voilà pourquoi une somme jamais vue a été dépensée à Marseille

Il n’y a pas si longtemps, l’OM réalisait le transfert le plus cher de son histoire en dépensant un montant estimé à 35M€. Ce qui n’avait jamais été vu à Marseille jusque-là et beaucoup d’observateurs doutaient de la pertinence de ce choix, ce qui est encore le cas aujourd’hui, mais l’entraîneur du club a expliqué ce qui pouvait justifier ce prix.
Contraint d’opérer un changement dès la mi-temps en raison de la blessure de Quinten Timber dimanche dernier lors de la réception de l’OL (3-2), Habib Beye a décidé de lancer Igor Paixao, et bien lui en a pris. Avec un but magnifique, une passe décisive et une implication sur le but de la victoire, l'ailier brésilien de l'OM a été élu homme du match, lui dont le montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris, a suscité beaucoup d’interrogations.
« Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’on a vu sur le match »
Au moment où l’OM l’a recruté en provenance du Feyenoord Rotterdam, Habib Beye était encore sur le banc de Rennes, mais il a tout de même expliqué ce qui justifiait un montant aussi élevé et faisait d’Igor Paixao un joueur spécial. « Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’on a vu sur le match. C'est-à-dire être capable, comme il l’a fait, de marquer un but extraordinaire et ça, ça s’appelle le talent. Ensuite, lorsque l’on a mis ce talent de côté, c’est la débauche d’énergie et l’intensité qu’il met dans les matchs de l’Olympique de Marseille. Avant que je sois là, c'était déjà le cas », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce mardi en conférence de presse.
« J’estime qu’Igor montre tout son talent ici à l’Olympique de Marseille »
Au-delà des performances sportives d’Igor Paixao, auteur de 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, c’est également son état d’esprit qui séduit Habib Beye : « Je suis très très satisfait de son investissement, de ce qu’il dégage aussi humainement pour le groupe. C’est quelqu’un qui a toujours le sourire et qui surtout accepte les décisions que prennent les coachs. Igor a commencé contre Brest, il n’a pas commencé contre Lyon et il n’a pas du tout changé son comportement. Il a été là pour aider l’équipe. J’estime qu’Igor montre tout son talent ici à l’Olympique de Marseille. C’est un joueur qui a déjà marqué 10 buts et donc ça prouve qu’il est performant. On est très content de ce que fait Igor au club et de son investissement sur la mi-temps qu’il a eue à faire contre Lyon. »