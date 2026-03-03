Messi et Cristiano Ronaldo, «à chaque fois ils étaient là...» : Le coup de pression d’un grand nom de l’équipe de France pour Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé en mode Coupe du monde. Depuis ses débuts chez les professionnels, le capitaine de l’équipe de France est toujours parvenu à se montrer performant dans la plus belle des compétitions internationales et l’attend avec impatience. Néanmoins, un obstacle s’est mis en travers de sa préparation, inspirant un membre de France 98 d’une sortie.

Une année charnière pour Kylian Mbappé. Au cours d’un entretien fleuve livré à L’Equipe Magazine qui l’a publié au mois de septembre, le capitaine de l’équipe de France affichait clairement ses objectifs de sacre à la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. Cependant, le serial buteur du Real Madrid a subi un coup d’arrêt dans sa saison avec une mise à l’écart le temps de remettre son genou en état. Une lésion du muscle l’a privé des deux dernières sorties de la Casa Blanca.

👀 "Trois mois, trois mois... Normalement les grands joueurs ne ratent jamais les grandes compétitions



🏆🇫🇷 Le champion du monde 98, Desailly, confiant pour le retour de Mbappé au Mondial 2026. pic.twitter.com/nsuqdMEHSI — RMC Sport (@RMCsport) March 3, 2026

«Je ne vois pas comment il ne pourrait pas récupérer pour cette compétition» Dans quelle forme va-t-il revenir ? A trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, Kylian Mbappé ne se trouve pas dans une forme optimale. Mais pas de quoi faire trembler Marcel Desailly qui, de par son statut de grand joueur, répondra présent comme ses prédécesseurs. « Trois mois, trois mois… Normalement, les grands joueurs ne ratent jamais les grandes compétitions. Donc j’imagine qu’il sera bien là. La preuve, les Messi et les Cristiano Ronaldo qui à chaque fois ont été là lors des grandes compétitions… Donc non, pas de stress. C’est l’actualité du moment, mais je ne vois pas comment il ne pourrait pas récupérer pour cette compétition ».