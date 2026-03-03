Messi et Cristiano Ronaldo, «à chaque fois ils étaient là...» : Le coup de pression d’un grand nom de l’équipe de France pour Mbappé ?

Kylian Mbappé en mode Coupe du monde. Depuis ses débuts chez les professionnels, le capitaine de l’équipe de France est toujours parvenu à se montrer performant dans la plus belle des compétitions internationales et l’attend avec impatience. Néanmoins, un obstacle s’est mis en travers de sa préparation, inspirant un membre de France 98 d’une sortie.
Une année charnière pour Kylian Mbappé. Au cours d’un entretien fleuve livré à L’Equipe Magazine qui l’a publié au mois de septembre, le capitaine de l’équipe de France affichait clairement ses objectifs de sacre à la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. Cependant, le serial buteur du Real Madrid a subi un coup d’arrêt dans sa saison avec une mise à l’écart le temps de remettre son genou en état. Une lésion du muscle l’a privé des deux dernières sorties de la Casa Blanca.
«Je ne vois pas comment il ne pourrait pas récupérer pour cette compétition»
Dans quelle forme va-t-il revenir ? A trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, Kylian Mbappé ne se trouve pas dans une forme optimale. Mais pas de quoi faire trembler Marcel Desailly qui, de par son statut de grand joueur, répondra présent comme ses prédécesseurs. « Trois mois, trois mois… Normalement, les grands joueurs ne ratent jamais les grandes compétitions. Donc j’imagine qu’il sera bien là. La preuve, les Messi et les Cristiano Ronaldo qui à chaque fois ont été là lors des grandes compétitions… Donc non, pas de stress. C’est l’actualité du moment, mais je ne vois pas comment il ne pourrait pas récupérer pour cette compétition ».
«Ce sont des discussions de couloir ou pour envenimer les choses»
D’ailleurs, Marcel Desailly s’est attardé aux Laureus Sports 2026 sur le réalisme de Kylian Mbappé où qu’il soit et quel que soit l’entraîneur. « Ses statistiques sont bonnes depuis qu’il a quitté Paris. A Paris, il a été exceptionnel. Cette année-là, il en a marqué à peu près 42 je crois. C’est à l’entraîneur de mettre en place sa philosophie. S’il faut le mettre de côté, on le met de côté. Mais aussi au vu des statistiques, il n’y a aucune discussion possible. Ça, ce sont des discussions de couloir ou pour envenimer les choses. C’est un joueur fantastique qui s’insère dans ce collectif madrilène. Il y a peut-être à recadrer pour permettre au Real de revenir au niveau que l’on connaît ».