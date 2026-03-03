Mercato - PSG : Le transfert d'un buteur refusé pour ces deux raisons (et l'une d'entre elles peut surprendre)

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato l’été dernier et cet hiver, le PSG préparerait son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale explorerait déjà quelques pistes sur le marché des transferts. Un nom déjà évoqué par le passé est d’ailleurs revenu sur la table ces dernières heures. Mais deux raisons rendraient son transfert impossible chez les Rouge-et-Bleu.

Contrairement à l’OM, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. L’été prochain devrait toutefois être différent. La direction parisienne commencerait déjà à préparer son recrutement pour le mercato estival 2026. Les Rouge-et-Bleu auraient activé quelques pistes, et certains noms ont été évoqués.

Mercato - PSG : Le prochain transfert est annoncé dans la presse (et c'est inattendu) https://t.co/0jdAoT4fB5 — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

Le PSG dit non pour le transfert d'un attaquant Ces dernières heures, celui de Victor Osimhen a notamment été lié au PSG. Mais d’après les informations de Foot Mercato, la porte serait fermée dans la capitale pour le buteur nigérian. Deux raisons rendraient son transfert impossible. Luis Enrique ne serait pas spécialement fan du profil de l’attaquant de Galatasaray. Le salaire du joueur de 27 ans, qui touche 20M€ nets par saison, ainsi que le prix d’un potentiel transfert (environ 150M€) poseraient également problème à la direction du PSG, qui refuserait d’investir une telle somme sur lui.