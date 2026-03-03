Le PSG a trouvé son «nouveau numéro 9», c'est une surprise !

Amadou Diawara

En l'absence d'Ousmane Dembélé, blessé, Luis Enrique doit bricoler pour composer son attaque. Alors que Gonçalo Ramos n'est qu'un remplaçant à ses yeux, le coach du PSG a tenté des coups pour le poste d'avant-centre. D'après Guillaume Hoarau, ancien buteur du PSG, le club de la capitale a trouvé son nouveau numéro 9.

Depuis le début de la saison 2025-2026, Ousmane Dembélé est peu épargné par les pépins physiques. En effet, le numéro 10 du PSG enchaine les blessures. Ce qui oblige Luis Enrique a bricoler pour composer son XI de départ, plus précisément pour son attaque. Alors que Gonçalo Ramos n'a pas du tout gagné une place de titulaire, le coach du PSG tente des choses ces dernières semaines pour le poste d'avant-centre.

«Il a été disponible et il a représenté une menace» Après avoir fait joué Désiré Doué en numéro 9, Luis Enrique a aligné Bradley Barcola en pointe face au Havre ce samedi. Un choix payant d'après Guillaume Hoarau. « Quand tu es attaquant, il faut que tu te rendes disponible pour tes coéquipiers, et tu dois en même temps représenter une menace pour l'adversaire. Bradley Barcola a été connecté à l'équipe tout au long du match, il a été disponible et il a représenté une menace », a jugé l'ancien avant-centre du PSG, avant d'en rajouter une couche.