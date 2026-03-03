Equipe de France : Deschamps remplacé par un champion du monde 98 (et ce n'est pas Zidane) ?

Axel Cornic

En place depuis quatorze années, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France cet été, après la Coupe du monde 2026. Tout le monde parle de Zinedine Zidane pour le remplacer, mais certains ont également donné des options alternatives, avec notamment un autre Champion du monde 1998 devenu entraineur.

Après avoir raté l’occasion en 2022, Zinedine Zidane semble plus proche que jamais de devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Il n’a plus pris de club depuis son départ du Real Madrid et ne semble attendre que ça, alors que son nom a été évoqué dans plusieurs gros clubs européens. Mais pour le moment, on attend toujours l’officialisation...

Deschamps «exclu», la cassure avec une partie de l’équipe de France ? https://t.co/tuHDbr1p3e — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

On attend toujours le successeur de Deschamps Car le grand débat du moment n’est pas vraiment de savoir si Zidane sera le sélectionneur, mais plutôt quand la FFR l’annoncera. Et on ne semble pas vraiment être pressés ! « J’ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaître le nom de son successeur » a récemment expliqué le président Philippe Diallo. « Si je l’annonce aujourd’hui, vous iriez voir le nouveau sélectionneur avant le Mondial pour lui demander ce qu’il pense de la liste par Didier Deschamps, s’il en aurait fait une autre, s’il jouerait de la même manière… Ça nuirait à la sérénité de l’équipe de France ».