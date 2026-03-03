«Entre 0 et un milliard d’euros» : Le Qatar reçoit une réponse pour ce projet au PSG et ça peut lui coûter très cher

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar prenant les commandes du PSG en rachetant le club de la capitale. Cela va donc bientôt faire 15 ans que QSI est arrivé et malgré plusieurs rumeurs de désengagement, les Qataris sont toujours là. Ils ont d’ailleurs quelques projets pour l’avenir du PSG, mais voilà que ça ne devrait pas être donné financièrement.

D’ici quelques jours, Paris aura un nouveau maire comme toutes les communes en France. La campagne a ainsi fait rager au cours des dernières semaines entre les différents candidats et voilà que le PSG s’est d’ailleurs invité au milieu de celle-ci. En effet, un sujet concernant le club de la capitale a beaucoup fait parler, obligeant ainsi ceux et celles qui prétendent succéder à Anne Hidalgo à se positionner : la vente du Parc des Princes.

« Le seul truc qui peut faire capoter, c’est le montant que propose le PSG » Cela fait maintenant un moment que ce dossier est sur la table. Alors que le PSG envisage de construire son propre stade loin de Paris, on pourrait encore voir le club de la capitale rester au Parc des Princes à condition de pouvoir l’acheter pour y faire des travaux. Le dernier mot reviendra au maire de Paris et Emmanuel Grégoire, candidat à ce poste, s’est prononcé sur le sujet dans un entretien accordé à So Foot. « En cas d’élection, j’ai dit vouloir boucler les négos d’ici la fin de l’été au plus tard. Pour être très clair, avant le début de la nouvelle saison. Une fois que je serai maire, je prendrai le dossier personnellement en mains. Le seul truc qui peut faire capoter, c’est le montant que propose le PSG. S’il n’est pas conforme à l’intérêt patrimonial des Parisiens, je dirai non », a-t-il confié dans un premier temps.