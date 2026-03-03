Le PSG a un problème : Jérôme Rothen sait ce qui cloche et ça ne sent pas bon pour la suite

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le PSG se trouve en tête du championnat et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le fait est que sur le papier, les performances du club de la capitale ne sont pas aussi convaincantes que la saison dernière. Quel est donc le problème pour justifier la méforme des joueurs de Luis Enrique ? Jérôme Rothen a peut-être trouvé la réponse, se montrant pessimiste pour l’avenir à cause de celui-ci.

Samedi dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre (0-1). Avec ce succès, le club de la capitale se retrouve en tête de la Ligue avec 4 points d’avance sur le RC Lens. Si les hommes de Luis Enrique sont également toujours en course en Ligue des Champions, les copies rendues ne sont toutefois pas satisfaisantes. Alors que le PSG roulait sur ses adversaires la saison dernière, ce n’est désormais plus le cas. La faute à quoi ?

Le PSG trop juste physiquement ? Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est prononcé sur cette baisse de régime du PSG cette saison. Et pour l’ancien Parisien, le problème d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et compagnie… c’est avant tout le physique. « Le PSG est irrégulier, le problème est-il uniquement physique ? Uniquement, je ne sais pas, je ne suis pas dans le vestiaire pour répondre à ça. Ce qui est sûr c’est que par rapport à ce qu’on voit et les infos qu’on peut avoir du vestiaire c’est que oui le physique prend une grande partie des problèmes du PSG aujourd’hui », a-t-il expliqué dans un premier temps.