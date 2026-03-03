Le PSG a un problème : Jérôme Rothen sait ce qui cloche et ça ne sent pas bon pour la suite

Aujourd’hui, le PSG se trouve en tête du championnat et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le fait est que sur le papier, les performances du club de la capitale ne sont pas aussi convaincantes que la saison dernière. Quel est donc le problème pour justifier la méforme des joueurs de Luis Enrique ? Jérôme Rothen a peut-être trouvé la réponse, se montrant pessimiste pour l’avenir à cause de celui-ci.
Samedi dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre (0-1). Avec ce succès, le club de la capitale se retrouve en tête de la Ligue avec 4 points d’avance sur le RC Lens. Si les hommes de Luis Enrique sont également toujours en course en Ligue des Champions, les copies rendues ne sont toutefois pas satisfaisantes. Alors que le PSG roulait sur ses adversaires la saison dernière, ce n’est désormais plus le cas. La faute à quoi ?
Le PSG trop juste physiquement ?
Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est prononcé sur cette baisse de régime du PSG cette saison. Et pour l’ancien Parisien, le problème d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et compagnie… c’est avant tout le physique. « Le PSG est irrégulier, le problème est-il uniquement physique ? Uniquement, je ne sais pas, je ne suis pas dans le vestiaire pour répondre à ça. Ce qui est sûr c’est que par rapport à ce qu’on voit et les infos qu’on peut avoir du vestiaire c’est que oui le physique prend une grande partie des problèmes du PSG aujourd’hui », a-t-il expliqué dans un premier temps.
La saison dernière impossible à reproduire ?
Ayant identifié ce problème du PSG, Jérôme Rothen s’est alors montré pessimiste pour la fin de saison du club de la capitale : « Alors les problèmes, c’est toujours pareil, à part cette élimination en Coupe de France, ils sont encore en lice pour atteindre tous les objectifs. La situation n’est pas dramatique. Par contre, en terme de contenu et ce qu'on peut voir, si on essaye de jouer un peu les magiciens et d’imaginer un PSG comme la saison dernière qui rayonne au printemps et jusqu’au début de l’été en écrasant tout le monde, en étant de nouveau champion d’Europe et de France, on a du mal à croire que cette équipe va renouveler ce qu’elle a fait la saison dernière ».