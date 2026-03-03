Une chanteuse reconnue «perturbée» par Zinedine Zidane : «C’est pas possible…»  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Zinedine Zidane n'est pas l'homme le plus expressif. Mais voilà qu’au cours des derniers mois, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux avait étonné tout le monde. On pouvait ainsi voir le champion du monde 98 chanter avec une joie aux côtés notamment de Christophe Dugarry. De quoi perturber l’artiste qui était en train de chanter au moment de cette scène.

Il y a quelques mois de cela, les champions du monde 98 s’étaient réunis pour fêter l’anniversaire du sacre de l’équipe de France. Une fête au cours duquel Zinedine Zidane n'était pas passé inaperçu. D’habitude réservé, l’ancien du Real Madrid s’est cette fois lâché au moment de chanter un titre de la chanteuse Zaho. Un moment auquel ne s’attendait pas du tout cette dernière, qui était bouche bée face à Zidane.

« J'ai vécu un moment magique suspendu dans le temps » Invité sur le plateau de C à Vous, la chanteuse Zaho est revenue sur cette vidéo de Zinedine Zidane en train de chanter qui a tant fait parler. Et elle le confirme : « Je ne l’ai pas vu venir ». Racontant ensuite son moment face à Zizou, Zaho a ajouté : « C’est incroyable, j’ai vécu un moment magique suspendu dans le temps. Au moment où je chantais, je suis sur scène en train de chanter, je suis perturbée, la chanson que je connais par coeur, je me dis « est-ce que c’est bien Zizou en face là qui connait tout par coeur ? » ».