«Si j’étais à sa place...», le conseil glissé à Kylian Mbappé qui ne va pas plaire au Real Madrid

L’inquiétude continue de grandir autour de Kylian Mbappé. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans est contraint de prendre du repos forcé loin des terrains. Le Real Madrid espère récupérer le capitaine de l’équipe de France rapidement. Ce dernier a néanmoins reçu un conseil sur La Chaîne L’Equipe qui risque de ne pas plaire aux Merengue.

Kylian Mbappé suscite une véritable inquiétude en ce moment. Depuis décembre dernier, l’attaquant de 27 ans souffre du genou. Mais le capitaine de l’équipe de France ne peut plus ignorer la douleur et est donc contraint de prendre du repos forcé. Sa durée d’indisponibilité est estimée à quelques semaines. L’ancien du PSG devrait ainsi au moins manquer le choc aller entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des champions. Mbappé a d’ailleurs reçu un conseil concernant sa blessure qui ne devrait pas plaire à la Casa Blanca.

«La situation physique de Mbappé empire» « Il n’a jamais fait la bonne durée de rééducation pour son genou. Et aujourd’hui, on en est là. Moi, si je suis le Real Madrid, je lui dis ‘non, tu ne vas pas en sélection et tu te soignes à la maison’ ou alors ‘tu vas en sélection, tu ne joues pas, tu te soignes en corrélation avec les deux staffs médicaux’. Parce que attention, s’il part avec l’équipe de France, il y a le staff de Mbappé, le staff du Real Madrid et le staff des Bleus. Comment on fait ? Si j’étais à sa place, je privilégierais l’équipe de France, le repos et pas le club. Mais c’est le club qui te paye, et beaucoup. Donc il va falloir trouver une solution parce que ça traîne depuis quelques mois et la situation physique de Mbappé empire » a glissé Benoît Tremoulinas dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.