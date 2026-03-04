Un nouveau numéro 9 au PSG : La prometteuse trajectoire à la Karim Benzema ?

Il y a un an, Luis Enrique a eu l’idée géniale de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque, ce qui a totalement transformé le Paris Saint-Germain. Mais le Français est actuellement aux prises avec plusieurs problèmes physiques qui l’empêchent de jouer avec continuité, ce qui oblige son entraineur à tenter d’autres options...
Personne n’aurait parié sur un Ousmane Dembélé en fer de lance de l’attaque. C’est pourtant là où il a réalisé la meilleure saison de sa carrière, décrochant un Ballon d’Or et menant le PSG vers une victoire historique en Ligue des Champions. La belle histoire n’a toutefois pas duré, puisqu’il peine à s’exprimer depuis plusieurs mois à cause d’un physique défaillant.
« J’ai plutôt aimé le poste de numéro 9 de Barcola »
Ainsi, on a vu Luis Enrique tenter plusieurs choses pour combler l’absence de Dembélé et cela a notamment été le cas avec Bradley Barcola, replacé lui aussi dans l’axe. « C’était un peu l’attraction du ce week-end côté. J’ai plutôt aimé le poste de numéro 9 de Barcola » a déclaré Walid Acherchour, sur RMC. « Attention, il y a encore des doutes sur plein d’aspects, mais je trouve que le déclic que Dembélé a pu avoir la saison dernière en se rapprochant du but, je trouve que Barcola qui est en grand manque de confiance en Ligue des Champions ça peut l’aider. On l'a vu buteur, il a fait un super match, il aurait pu terminer avec deux passes décisives. Je me dis que ça peut-être un déclic pour lui. Je trouve qu'il a des qualités de vitesse qui peuvent fait très mal aux adversaires, il a aussi des appels tranchants qui peuvent servir ».
« Mais ça peut lui permettre de faire comme des Martial, Benzema, Gouiri, Lacazette »
« J’ai envie de revoir ça dans des matchs de Ligue 1. Je ne dis pas qu’il doit remplacer Ousmane Dembélé au poste de numéro 9. Mais à partir du moment où Dembélé n’est pas là, je pense qu’il faut changer de registre. Maintenant, les seules craintes c’est bien évidemment que ça reste que Le Havre. C’est pour ça que j'ai envie de revoir contre un adversaire plus fort. Je reste sceptique quand il y aura beaucoup de densité car le rapport au ballon de Barcola n’est pas extraordinaire » a poursuivi Acherchour, qui voir en Barcola une sorte de trajectoire à la Karim Benzema. « Mais ça peut lui permettre comme un numéro 9 lyonnais, attention pas avec la même qualité technique des Martial, Benzema, Gouiri, Lacazette, qui ont souvent commencé à gauche et ont terminé dans l’axe et même quand ils jouaient dans l’axe, ils aimaient bien se replacer dans des courses diagonales ».