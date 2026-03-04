Un nouveau numéro 9 au PSG : La prometteuse trajectoire à la Karim Benzema ?

Axel Cornic

Il y a un an, Luis Enrique a eu l’idée géniale de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque, ce qui a totalement transformé le Paris Saint-Germain. Mais le Français est actuellement aux prises avec plusieurs problèmes physiques qui l’empêchent de jouer avec continuité, ce qui oblige son entraineur à tenter d’autres options...

Personne n’aurait parié sur un Ousmane Dembélé en fer de lance de l’attaque. C’est pourtant là où il a réalisé la meilleure saison de sa carrière, décrochant un Ballon d’Or et menant le PSG vers une victoire historique en Ligue des Champions. La belle histoire n’a toutefois pas duré, puisqu’il peine à s’exprimer depuis plusieurs mois à cause d’un physique défaillant.

« J’ai plutôt aimé le poste de numéro 9 de Barcola » Ainsi, on a vu Luis Enrique tenter plusieurs choses pour combler l’absence de Dembélé et cela a notamment été le cas avec Bradley Barcola, replacé lui aussi dans l’axe. « C’était un peu l’attraction du ce week-end côté. J’ai plutôt aimé le poste de numéro 9 de Barcola » a déclaré Walid Acherchour, sur RMC. « Attention, il y a encore des doutes sur plein d’aspects, mais je trouve que le déclic que Dembélé a pu avoir la saison dernière en se rapprochant du but, je trouve que Barcola qui est en grand manque de confiance en Ligue des Champions ça peut l’aider. On l'a vu buteur, il a fait un super match, il aurait pu terminer avec deux passes décisives. Je me dis que ça peut-être un déclic pour lui. Je trouve qu'il a des qualités de vitesse qui peuvent fait très mal aux adversaires, il a aussi des appels tranchants qui peuvent servir ».