«Mon ex-femme était au courant» : Ces comportements à l'OM qui ont «choqué» un Marseillais

En pleine crise en ce moment, l’OM essaye de sortir la tête de l’eau. Le club phocéen s’est imposé contre l’OL ce week-end et est donc encore dans la course pour la troisième place en Ligue 1. Les comportements lors de certains soirs ont toutefois interloqué un ancien de la formation olympienne par rapport à ce qu'il avait connu et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Depuis quelques semaines maintenant, l’OM traverse une période délicate. Le club phocéen est plongé dans une crise importante, qui a fait des dégâts puisqu’elle a précipité le départ de Roberto De Zerbi et la mise en retrait de Pablo Longoria de ses fonctions de président. Face à cette situation peu confortable, le vestiaire d’Habib Beye cherche à maintenir ses liens avec les supporters à travers certaines communions, même après des défaites. Et ces comportements n’ont pas manqué d’interpeller un certain Eric Di Meco.

«J’ai trouvé ça bizarre» « Ce stade est tellement particulier que tu as sûrement envie de communier avec les gens. Mais moi, j’avoue que ça m’avait choqué. Quand tu as de grandes ambitions, si tu fais ça, c’est que à chaque que tu gagnes c’est un exploit en réalité. Ça veut dire que tu n’as pas de grandes ambitions ou tu n’as pas une grande opinion de toi. C’est ça qui me choquait. J’ai connu un football où tu faisais le tour d’honneur quand tu étais champion de France ou quand tu étais qualifié pour une finale de Coupe de France. J’ai trouvé ça bizarre. Je pense que ça a été généré par l’ancien coach » a d’abord confié l’ancien de l’OM au micro de RMC.