F1 - Max Verstappen contre Netflix : Lewis Hamilton s’en mêle !

Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, Max Verstappen livre un combat incessant avec Netflix. Le Néerlandais ne porte pas la série Drive to Survive dans son coeur. Le pilote de Red Bull refuse ainsi de livrer des interviews à la plateforme de streaming dans le cadre de la production de l’oeuvre. Et Lewis Hamilton se serait mêlé au combat.

Max Verstappen ne porte décidément pas Netflix dans son coeur. Depuis quelques temps maintenant, le Néerlandais mène une lutte incessante avec la série Drive to Survive, diffusé sur la plateforme de streaming. Le quadruple champion du monde de F1 a ainsi arrêté de donner des interviews spécifique à Netflix dans le cadre de la production de l’oeuvre. Le pilote de Red Bull s’était d’ailleurs montré clair il y a quelques années.

«Je ne suis pas vraiment du genre à faire un show dramatique» « Ils ont fabriqué quelques rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n'ai plus donné d'interviews après ça, parce qu'alors il n'y a rien à montrer. Je ne suis pas vraiment du genre à faire un show dramatique, je veux juste des faits et des choses réelles. Nous serons probablement [rivaux] dans la prochaine série Netflix. Une fois, nous nous sommes rentrés dedans en marchant, donc probablement que ça sera dedans » avait pesté Max Verstappen en 2021 dans des propos rapportés par Motorsport.com.