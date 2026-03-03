«C’est un monstre celui-là» : Le PSG obligé de dire non au transfert d’une future légende 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'histoire du PSG, la filière brésilienne a toujours été très importante. Plusieurs auriverdes se sont succédé à Paris, et non des moindres. Et pourtant, cette liste aurait pu être complétée par d'autres grands noms du football brésilien.

Et si l'impressionnante filière brésilienne du PSG avait connu un autre membre prestigieux ? En effet, avant de débarquer en Europe, Roberto Carlos, légende brésilienne, aurait pu signer au PSG comme le racontait Franck Henouda, ancien recruteur très présent au Brésil.

Le PSG dit non à Roberto Carlos « On n’a pas pu faire Roberto Carlos au PSG. A l’époque, la référence de l’arrière gauche en France, c’était Lizarazu. Luis Fernandez, il attaquait sa deuxième année comme entraîneur au PSG. Je m’en rappelle, on est chez lui dans son appartement à Paris et il dit : "Je veux un arrière gauche". Je lui donne les cassettes. Luis, qui est un mec qui à l’oeil, il regarde et dit : "C’est un monstre celui là". Le PSG me paie le billet en business class, je pars à Sao Paulo. On arrive là-bas, on parle avec le directeur général de Palmeiras, on appelle Luis Fernandez. On se met d’accord sur le prix, 3 millions de dollars. C’est ok », confiait-il au Média Carré en 2024 avant de poursuivre.