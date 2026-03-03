PSG : Le jour où «l’arme nucléaire» a été sortie face à Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Kylian Mbappé aura passé 7 ans de sa carrière sous le maillot du PSG, entre les deux parties, ça s’est très mal terminé. Le Français est parti en 2024 au Real Madrid et le conflit a dû se résoudre devant la justice française. La séparation entre Mbappé et le PSG aura donc été houleuse, il faut dire que le club de la capitale n’a pas hésité à employer la manière forte.

Pendant plusieurs années, le Real Madrid a tourné autour de Kylian Mbappé. En vain. Il aura finalement fallu attendre l’été 2024 pour que l’union soit possible. Il faut dire que rien ne retenait alors le Français de s’engager, étant arrivé au terme de son contrat. Mbappé n’avait donc pas voulu prolonger avec le PSG et cette décision avait fait vivement grincer des dents la direction parisienne. En annonçant sa volonté de partir libre à l’été 2023, le désormais joueur du Real Madrid s’était attiré les foudres notamment de Nasser Al-Khelaïfi.

« Tu le prives tout simplement de son métier » Le point de départ du conflit entre Kylian Mbappé et le PSG remonte donc à l’été 2023. Le Français ne voulant pas prolonger, le club de la capitale n’a pas hésité à l’écarter pendant quelques jours. Paris a employé la manière forte à l’époque et en 2024, Grégory Schneider, journaliste pour Libération, avait même parlé d’une « arme nucléaire ». « C’est très simple, le Qatar lui a dit : « Ou tu prolonges ou tu ne joues plus ». L’arme nucléaire, c’est l’empêcher de jouer au football. Pour moi, on le menace, on lui dit on va te casser le bras. On va te tordre le bras et s’il faut le casser on va le casser. Tu le prives tout simplement de son métier. Et très sincèrement, il y a cru. Je pense que là, il a eu froid dans le dos », avait-il expliqué pour Ligne Rouge.