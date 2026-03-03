«On va te mettre avec le nouveau Zidane» : L’OM lui a annoncé son prochain phénomène

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane est né et a grandi à Marseille, il n’a toutefois jamais défendu les couleurs de l’OM quand il était joueur. Forcément, ça donne aujourd’hui encore de grands regrets aux supporters du club phocéen qui cherchent, depuis, à trouver le successeur de Zidane dans leur club. Et il y a quelques années, l’OM pensait visiblement l’avoir trouvé.

Alors qu’il semble y avoir des signes d’amélioration dernièrement, la formation a été l’un des grands points faibles de l’OM au cours des dernières années. Malgré le réservoir de talents à disposition dans la région, le club phocéen peine à faire éclore des talents au plus haut niveau. Les exemples sont rares de joueurs ayant réussi à se faire une place dans l’équipe première de l’OM après avoir fréquenté le centre de formation. Les plus belles réussites ont été Boubacar Kamara, Maxime Lopez ou encore Samir Nasri.

« On va te mettre dans la chambre avec le nouveau Zidane » Du côté de l’OM, on croyait énormément en Samir Nasri. Au point de voir en lui le futur Zinedine Zidane. C’est ce qu’on avait d’ailleurs annoncé à Medhi Benatia et sa famille au moment d’intégrer le centre de formation du club phocéen. En effet, en 2024, pour 1899 L’Hebdo, le Marocain, formé à l’OM aux côtés de Samir Nasri, racontait : « Anigo ? Il m'a fait faire un essai d'une semaine, dont un match amical à Consolat. Je jouais avec Flamini au milieu. Au bout de trois jours, il m'a dit de prévenir ma famille et de leur dire que j'étais pris. Au départ, on avait un bon rapport. A la Bastide, il a dit devant ma mère : « On va te mettre dans la chambre avec le nouveau Zidane (Nasri) ». Au centre, on mettait nos matelas par terre avec Samir et on jouait à Football Manager jusqu'à 5h du matin. Parfois, on faisait semblant d'être malades pour éviter les contrôles. A cette époque, on a découvert aussi les premières sorties nocturnes. Il avait déjà commencé à jouer avec les pros, on avait 17 ans. Il me disait de l'attendre et je sortais par les fenêtres de la Bastide pour le rejoindre. C'était un nouveau monde pour nous, le Millenium, tout ça ».