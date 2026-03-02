Lewis Hamilton - Nouvelle escapade secrète avec Kim Kardashian : La vidéo qui fait parler !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde de F1 serait en couple avec Kim Kardashian. Les rumeurs ont enflammé la toile avant qu’ils n’apparaissent publiquement ensemble lors du Super Bowl. Le pilote de Ferrari et la superstar américaine ont d’ailleurs été aperçus dans ce qui semblait être une nouvelle escapade secrète, vidéo à l’appui.

La vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse de faire parler ces derniers temps. Plutôt discret depuis sa rupture avec Nicole Scherzinger en 2015, le septuple champion du monde de F1 a visiblement retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les rumeurs ont enflammé la toile après leurs escapades en Angleterre et à Paris, avant que les deux stars n’officialisent leur relation lors d’une apparition remarquée pendant le Super Bowl.

Une nouvelle évasion discrète pour Lewis Hamilton et Kim Kardashian ? Le pilote de Ferrari et la superstar américaine se seraient d’ailleurs offerts une nouvelle évasion à deux. TMZ a en effet reçu une vidéo montrant Kim Kardashian et Lewis Hamilton admirant le coucher de soleil dans un lieu idyllique proche de la rivière Colorado dans l’Utah. L’endroit est justement connu pour être un refuge secret et discret pour les célébrités en quête d’intimité. Le Britannique et la businesswoman de 45 ans auraient pris un selfie ensemble avant de regagner un SUV noir garé tout près.