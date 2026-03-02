Un champion du monde 1998 rattrapé par les impôts, «elle est belle la France !»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans l’euphorie de la victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde 1998, Jacques Chirac avait fait une grande annonce aux protégés d’Aimé Jacquet en leur promettant une réduction fiscale sur leur prime de champion du monde. Problème, le Président de la République n’avait pas respecté son engagement…

Le 12 juillet 1998, l’équipe de France devenait championne du monde pour la première fois de son histoire après avoir battu le Brésil (3-0) en finale, grâce à un doublé de Zinedine Zidane et un but d’Emmanuel Petit. Une rencontre à laquelle avait notamment assisté Jacques Chirac, alors président de la République. « C'est vraiment le bonheur après un stress total », s’était-il enflammé après le coup de sifflet final. À l’instar de Laurent Blanc durant la compétition, Jacques Chirac s’était fait remarquer en embrassant le crâne de Fabien Barthez au moment de remettre le trophée aux champions du monde, mais aussi en célébrant ce sacre à leurs côtés dans les vestiaires.

« Il y a eu un abattement, mais ensuite, ils n’en ont pas tenu compte » Mais ce n’est pas tout puisque Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier Ministre, auraient récompensé les 22 protégés d’Aimé Jacquet à leur manière en leur accordant une exonération fiscale sur leur prime. « Oui, oui, ils avaient fait un beau geste », avait confirmé Stéphane Guivarc’h en 2018, dans un entretien accordé à Onze Mondial. Mais ce cadeau a eu des conséquences regrettables par la suite. « On a été redressés plus tard, donc on a payé plus cher en fait, avait ajouté l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre. Il y a eu un abattement, mais ensuite, ils n’en ont pas tenu compte et m’ont dit : « Monsieur, il manque 39%, ainsi que des pénalités de retard… ». Tout est parti là-dedans. La classe. Elle est belle la France ! (Rires) »