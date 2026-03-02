Zidane : Mbappé ne veut pas le voir, «si je le croise, je sais que…»

Axel Cornic

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé a été étroitement lié au Real Madrid ainsi qu’à Zinedine Zidane. Et les deux pourraient bientôt se croiser, puisque l’ancien numéro 10 est annoncé comme le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde, lors que Didier Deschamps laissera son poste. Mais surtout, ne parlez pas de Zizou à l’attaquant tricolore...

Normalement, une telle succession devrait déclencher des vifs débats. Didier Deschamps est en place depuis quatorze années et n’importe quel entraineur rêverait de prendre sa place, à la tête de l’équipe de France. Mais le poste semble être déjà pris !

« On s’est croisés un petit peu, mais j’essaie de faire en sorte que ça n’arrive pas trop souvent » Sauf catastrophe, c’est Zinedine Zidane qui devrait en effet devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, retrouvant donc un Kylian Mbappé qu’il doit déjà voire pas mal du côté de Madrid. « On s’est croisés un petit peu, mais j’essaie de faire en sorte que ça n’arrive pas trop souvent, parce que si je croise Zidane, je sais qu’il y aura pas mal de spéculations » avait confié le capitaine tricolore, dans un entretien accordé au Parisien en mars 2025. « J’essaie de ne pas trop le croiser, même si c’est toujours un plaisir de voir Zinedine Zidane ».