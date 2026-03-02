Viré de l’OM pour 10M€, il en vaut désormais trois fois plus !

Axel Cornic

Depuis plusieurs années, l’Olympique de Marseille est l’un des acteurs principaux des sessions de mercato, avec des nombreuses arrivées, mais également des départs. Mais certains pourraient bien être regrettés par les dirigeants phocéens, puisqu’un indésirable semble d’être totalement relancé à l’étranger.

Avec Pablo Longoria à sa tête l’OM s’est toujours montré actif sur le marché des transferts. C’est d’ailleurs quelque chose qui lui a beaucoup été reproché, puisqu’il n’a jamais su apporter une certaine stabilité à l’équipe première. Et c’est finalement ce qui lui coutera sa place, puisqu’il a récemment été remplacé au poste de président et devrait bientôt quitter le club.

«Scènes folles» à l’OM : Le «miracle» annoncé sur La Chaîne L'Équipe qui va mettre fin à la crise ? https://t.co/bbH7FqHwSL — le10sport (@le10sport) March 2, 2026

« Pour Koné, 30 millions pourraient suffire, mais cela dépendra des candidats » Cette gestion a parfois joué des tours aux Marseillais et continue de le faire. Il y a quelques mois, Roberto De Zerbi avait en effet écarté un certain Ismaël Koné, qu’il avait pourtant lui-même réclamé ! Vendu pour 10M€, le milieu canadien s’est finalement relancé avec Sassuolo en Serie A, avec une valeur qui a donc explosé. « Pour Laurienté, il faut plus de 20 millions, pour Koné, 30 millions pourraient suffire, mais cela dépendra des candidats » a récemment annoncé Giovanni Carnevali, administrateur délégué du club émilien, au sujet du joueur arrivé en provenance de l’OM.