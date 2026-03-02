Conflit au Moyen-Orient : Un international français présent sur place, «c'est un peu flippant»

Axel Cornic

La situation géopolitique au Moyen-Orient a pris un nouveau tournant récemment, avec désormais des hostilités ouvertes entre les Etats-Unis, Israël et l’Iran. Et cela impacte un grand nombre de personne et notamment un international français, qui a rejoint le Qatar lors du dernier mercato estival.

Dans des situations comme ça, toutes les classes d’une population sont atteintes. C’est donc le cas du sport, qui vit comme les autres les tensions de plus en plus fortes au Moyen-Orient, avec un conflit ouvert opposant l’Iran à une coalition Israélo-étasunienne.

Zinedine Zidane : Le nouveau projet qui lui a redonné «la flamme» https://t.co/slr13uPQXz — le10sport (@le10sport) March 2, 2026

« Après un réveil comme tous les autres, on a entendu péter dehors » Milieu de terrain de l’équipe de France ainsi que de l’OM ou de l'OL jusqu’à l’été dernier, Jordan Veretout était au premier rang devant les évènements qui ont pu avoir lieu ces derniers jours. « C'est une sensation un peu bizarre. La famille va bien, les enfants aussi. On est en sécurité, c'est le principal. Après un réveil comme tous les autres, on a entendu péter dehors. On avait déjà vécu ça il y a quatre, cinq mois avec les bombes sur le Hamas. Le premier réflexe a été d'allumer la télé. On a vu que les Américains et les Israéliens avaient attaqué l'Iran » a expliqué celui qui évolue actuellement à Al-Arabi, au micro de RMC.