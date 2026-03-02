«J’ai pris la décision de quitter le PSG» : La raison pour laquelle ce joueur a choisi d’aller dans un autre (très gros) club

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a laissé échappé quelques joueurs de son centre de formation. Certains d’entre eux ont préféré s’engager ailleurs plutôt que de lutter face à la forte concurrence chez les Rouge-et-Bleu. Un joueur de 18 ans a ainsi révélé avoir décidé de quitter le club de la capitale pour un autre cador européen pour une raison bien précise.

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Doté de moyens économiques colossaux, le club de la capitale s’est attaché les services de nombreuses stars. Seulement, la concurrence est devenue rude pour les jeunes du centre de formation. Certains d’entre eux ont ainsi fait le choix de partir pour tenter de s’imposer ailleurs. Un joueur de 18 ans a d’ailleurs avoué avoir choisi de quitter les Rouge-et-Bleu pour Manchester City pour une raison bien précise.

«Dans leur discours, j’ai compris que...» « Le projet proposé par le PSG n’était pas clair. J’ai préféré partir, car nous n’étions pas d’accord sur certains points. Après réflexion, j’ai pris la décision de quitter le club. Je voulais du temps de jeu, une place dans le groupe professionnel, je ne voulais pas de garanties non plus, mais au moins, avoir ma chance. Dans leur discours, j’ai compris que je n’allais pas avoir de minutes. Donc je n’ai pas souhaité signer mon contrat professionnel au PSG » a ainsi expliqué Mahamadou Sangaré dans un entretien accordé à Onze Mondial.