«J’ai pris la décision de quitter le PSG» : La raison pour laquelle ce joueur a choisi d’aller dans un autre (très gros) club

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Doté de moyens économiques colossaux, le club de la capitale s’est attaché les services de nombreuses stars. Seulement, la concurrence est devenue rude pour les jeunes du centre de formation. Certains d’entre eux ont ainsi fait le choix de partir pour tenter de s’imposer ailleurs. Un joueur de 18 ans a d’ailleurs avoué avoir choisi de quitter les Rouge-et-Bleu pour Manchester City pour une raison bien précise.
«Dans leur discours, j’ai compris que...»
« Le projet proposé par le PSG n’était pas clair. J’ai préféré partir, car nous n’étions pas d’accord sur certains points. Après réflexion, j’ai pris la décision de quitter le club. Je voulais du temps de jeu, une place dans le groupe professionnel, je ne voulais pas de garanties non plus, mais au moins, avoir ma chance. Dans leur discours, j’ai compris que je n’allais pas avoir de minutes. Donc je n’ai pas souhaité signer mon contrat professionnel au PSG » a ainsi expliqué Mahamadou Sangaré dans un entretien accordé à Onze Mondial.
«Pour l'instant, les choses ne se passent pas comme prévu»
« J’avais plusieurs options. J’avais des clubs en Suisse, en Allemagne, comme Francfort et d’autres. Il y avait aussi Manchester City. Les dirigeants de City ont insisté pour me signer, ils ont été persévérants, et j’ai choisi City. J’ai bien discuté avec le directeur du recrutement, il m’a présenté le projet, les discussions ont été longues, ça a pris du temps. Aujourd’hui, je suis à City. Je m'entraîne de temps en temps avec l'équipe première. Tout se passe bien à chaque fois, je montre mes qualités. Pour l'instant, les choses ne se passent pas comme prévu, j’aimerais avoir des minutes avec les pros, mais je m’entraîne dur pour atteindre mes objectifs » a ensuite ajouté le jeune attaquant, arrivé chez Manchester City en 2025.