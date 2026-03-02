Un nouveau «numéro 9» au PSG : Luis Enrique l’avait imaginé depuis longtemps !

Pierrick Levallet

Luis Enrique a surpris son monde ce samedi contre Le Havre. En l’absence d’Ousmane Dembélé, l’entraîneur du PSG a aligné Bradley Barcola au poste de numéro 9. L’international français a d’ailleurs inscrit le seul but de la rencontre et a été élu homme du match. Cette idée, le coach espagnol l’avait en tête depuis un certain temps maintenant.

Après avoir obtenu son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant l’AS Monaco dans une double confrontation franco-française, le PSG a conforté sa place de leader de la Ligue 1 ce samedi. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse du Havre (0-1) grâce à un but de Bradley Barcola. Le placement de l’international français a d’ailleurs étonné, Luis Enrique l’ayant positionné dans un rôle de numéro 9 en l’absence d’Ousmane Dembélé.

«À l'avenir, on peut voir Bradley comme numéro 9» « On l'a mis dans une nouvelle position pour lui et je pense qu'il a fait un très bon match, non seulement parce qu'il a marqué le but, mais aussi avec la mobilité qu'il a eue. Je pense qu'il a fait un très bon match et bien sûr qu'à l'avenir, on peut voir Bradley comme numéro 9 » avait d’ailleurs expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse après le succès des Rouge-et-Bleu. Cette idée, Luis Enrique l’avait d’ailleurs en tête depuis un certain temps maintenant.