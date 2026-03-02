«J’en ai rien à faire» : Jérôme Rothen hausse le ton sur RMC, cette décision l'agace !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen est désormais à la tête de sa propre émission sur RMC. L’occasion pour lui de donner son avis sur l’actualité du moment. Ce lundi, l’ex-international français n’a pas mâché ses moments au sujet d’une décision de la LFP loin de faire l’unanimité…

Initialement programmée le samedi 14 mars, la rencontre opposant le PSG au FC Nantes au Parc des Princes aura finalement lieu… la semaine du 20 avril. « À la demande du Paris Saint-Germain afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en 1/8 de finale de la Ligue des Champions, le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, a décidé que le match PSG - FC Nantes se jouera la semaine du 20 avril », a récemment fait savoir la LFP. Une décision saluée par Luis Enrique. « C'est très positif, a estimé l’entraîneur du PSG. Je pense que c'est important pour la ville de Paris mais aussi pour la France. » Certains observateurs critiquent néanmoins ce report, c’est le cas de Jérôme Rothen.

⚡️ Le coup de gueule de @RothenJerome contre la LFP sur le report de PSG-Nantes.



"Si la Ligue 1 veut être respectée à sa juste valeur, elle doit faire preuve de neutralité, qu'importe la compétition. Le calendrier doit être respecté ! Le PSG a les moyens de pouvoir enchaîner des… pic.twitter.com/032pjor3lK — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 2, 2026

« Si la Ligue 1 veut être respectée à sa juste valeur, elle doit faire preuve de neutralité » « Déjà, à ceux qui vont me trouver des circonstances atténuantes, et qui vont me dire qu’il y a déjà eu des cas par le passé, ça n’a rien à voir, ça j’en ai rien à faire, j’analyse le football d’aujourd’hui. Si la Ligue 1 veut être respectée à sa juste valeur, elle doit faire preuve de neutralité avec tous les clubs, qu'importe la compétition, a commencé Rothen, dans son émission sur RMC. Le calendrier doit être respecté ! Surtout pour un huitième de Ligue des champions. (…) Le PSG a les moyens de pouvoir enchaîner des matchs. Ils peuvent, avec 800 millions d’euros de budget, anticiper et avoir une deuxième voire une troisième équipe comme peuvent faire tous les grands d’Europe qui veulent jouer sur tous les tableaux, c’est le cas du PSG. L’année dernière, en effet, il y a une saison où ils étaient champions d’Europe, avec la Coupe du monde des clubs, on se rend compte aujourd’hui que c’est compliqué au niveau des organismes, c’est une réalité, mais pourquoi tu vas faire payer la Ligue 1 ? Comment la Ligue peut nous expliquer qu’il n’y aura pas d’impacts sur les prochains résultats ? Je comprends les supporters nantais, que Kita donne son accord, c’est inadmissible, il va contre son club Et le match de Rennes derrière, t’as qu’à le décaler aussi. Si le PSG est encore qualifié, autant qu’ils se reposent et qu’ils le mettent début mai. Et puis le prochain match aussi, s’ils sont encore qualifiés, vous les repoussez jusqu’au bout ! Comme ça tu donnes priorité à la Ligue des champions, et le calendrier on s’en fout. »