Dro Fernandez a choisi le PSG : Les deux raisons de son transfert dévoilées par la presse espagnole

Cet hiver, le PSG a réalisé un beau coup sur le marché des transferts avec la signature du tout jeune Dro Fernandez. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain formé au FC Barcelone a décidé de rejoindre Paris au grand dam du club catalan. Les raisons de sa venue en France ont d’ailleurs été révélées par la presse espagnole.

Un transfert à 8M€ qui pourrait rapidement se transformer en très beau coup. Cet hiver, le PSG s’est attaché les services du jeune Dro Fernandez. Né en 2008, le milieu de terrain de 18 ans était jusque-là considéré comme l’une des plus belles pépites de la Masia, célèbre centre de formation du FC Barcelone. Alors que son transfert vers Paris a provoqué la colère du club catalan, Dro a été titularisé pour la première fois ce samedi sur la pelouse du Havre.

Luis Enrique satisfait de Dro Auteur d’une prestation intéressante, le nouveau numéro 27 du PSG a été félicité dans la foulée par Luis Enrique. « On est très contents qu'il soit ici. Il a une qualité différente, c'est un joueur très différent. C'est un type de joueur que les entraîneurs qui aiment très bien jouer au football aiment avoir, pour sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Et il a une qualité individuelle de très haut niveau. Mais il n'a que 18 ans et c'est normal d'avoir des problèmes, surtout dans une Ligue très physique comme la Ligue 1. Quand il est arrivé, il a dit que tout le monde pensait que la Ligue 1 était très facile mais une fois dedans, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais je suis très content, il fait des choses intéressantes d'un point de vue personnel, mais aussi pour l'équipe. Il a bien joué, il a aidé l'équipe aujourd'hui », a ainsi confié le coach espagnol.