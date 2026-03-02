«Un avion avec du jambon dedans» : L'approche improbable refusée... pour ensuite signer à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille est un club qui inspire plus d’un joueur français. De par l’histoire son histoire, sa ferveur et l’atmosphère particulière l’entourant dans la cité phocéenne, le club olympien déchaîne les passions et peut même en inciter certains à ne pas donner suite aux approches des grands clubs du Vieux Continent…

Il y a des clubs qu’on ne peut pas refuser. De par l’affiliation avec l’équipe en question, il est parfois impossible de ne pas craquer en cas d’approche en période de mercato. Et ce, quelle que soit l’offre formulée en parallèle par un club plus huppé ou non. Un ex-joueur qui avait finalement fait le choix de signer à l’OM a raconté il y a quelques années avoir fait une croix sur deux clubs dotés d’une belle renommée à l’étranger.

« Il faut investir pour toi-même, pour ton corps, pour durer. »



À 40 ans, André-Pierre Gignac mise sur la préparation invisible pour rester performant dans le monde professionnel. 🏋️ @YassinNfaoui @ThomasMekhiche pic.twitter.com/3LGTJ36NaV — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 1, 2026

«Ils savaient qu’avec un peu de jamon iberico, ils allaient faire l’affaire» C’est le cas d’André-Pierre Gignac. Recruté par l’OM à l’été 2010 après avoir bouclé une saison à 24 buts en Ligue 1 avec le Toulouse FC, « Dédé » Gignac s’installait à l’Olympique de Marseille le même été que Loïc Rémy. En interview avec RMC Sport en 2021, l’attaquant des Tigres a signé une déclaration assez dingue révélant s’être vu offrir un avion de jambon par le Valence CF. « J’ai refusé Valence juste avant. On m’avait envoyé un avion, avec du bon jamon dedans (du jambon, ndlr). Je vous promets, cela donne envie. Ils savaient qu’avec un peu de jamon iberico, ils allaient faire l’affaire, mais j’ai refusé. C’était à l’époque de Unai Emery, avec Jérémy Mathieu. Il était venu et il m’avait expliqué tout son schéma tactique. J’ai refusé ».