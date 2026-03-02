Zinédine Zidane annonce un geste de «folie» : «Les gens aiment ça»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable légende du football français, Zinédine Zidane s’est récemment livré dans les colonnes de l’Equipe à l’occasion des 80 ans du journal. Le Ballon d’Or 1998 est notamment revenu sur un geste qui a façonné sa légende, affirmant que ce dernier avait été une folie bien pensée. Explications.

A l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le champion du monde et Ballon d’Or 1998 est le candidat idéal à la fois chez les supporters et en interne. Entraîneur à succès, Zidane a enchanté le public par des buts et des gestes de légende. Cela fut notamment le cas lors de la finale de la Coupe du monde 2006, lorsque le numéro 10 battait Gianluigi Buffon d’une magnifique panenka au bout de la 7ème minute.

🚨 « J'étais venu au Real pour chercher la Ligue des champions. 𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗖𝗘 𝗕𝗨𝗧. 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗠𝗔𝗟, 𝗡𝗢𝗡 ? » 😁🤍



Zinedine Zidane 🇫🇷 évoque son but 𝗠𝗬𝗧𝗛𝗜𝗤𝗨𝗘 en finale de la Ligue des Champions 2002. 🗣️



« Ce but face au Bayer Leverkusen en… pic.twitter.com/ABtMV0d7xY — Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2026

« Je le connais aussi. Il fallait le surprendre » Un geste fou sur lequel est revenu Zinédine Zidane dans les colonnes de l’Equipe à l’occasion des 80 ans du journal : « C'est un geste différent. Mais il fallait que je le fasse car il y a "Gigi" Buffon en face. Il me connaît trop. Je le connais aussi. Il fallait le surprendre et, dès que je prends le ballon, je sais que je vais faire ça. Quand je tirais les penalties, je frappais de la droite vers la gauche. Je fermais le pied », a d’abord confié l’ancien numéro 10.