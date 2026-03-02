Zinédine Zidane annonce un geste de «folie» : «Les gens aiment ça»

Véritable légende du football français, Zinédine Zidane s’est récemment livré dans les colonnes de l’Equipe à l’occasion des 80 ans du journal. Le Ballon d’Or 1998 est notamment revenu sur un geste qui a façonné sa légende, affirmant que ce dernier avait été une folie bien pensée. Explications.
A l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le champion du monde et Ballon d’Or 1998 est le candidat idéal à la fois chez les supporters et en interne. Entraîneur à succès, Zidane a enchanté le public par des buts et des gestes de légende. Cela fut notamment le cas lors de la finale de la Coupe du monde 2006, lorsque le numéro 10 battait Gianluigi Buffon d’une magnifique panenka au bout de la 7ème minute.
Un geste fou sur lequel est revenu Zinédine Zidane dans les colonnes de l’Equipe à l’occasion des 80 ans du journal : « C'est un geste différent. Mais il fallait que je le fasse car il y a "Gigi" Buffon en face. Il me connaît trop. Je le connais aussi. Il fallait le surprendre et, dès que je prends le ballon, je sais que je vais faire ça. Quand je tirais les penalties, je frappais de la droite vers la gauche. Je fermais le pied », a d’abord confié l’ancien numéro 10.
« D'ailleurs, "Gigi" plonge tout de suite à droite en finale. Je me dis qu'il faut que j'innove, que j'invente quelque chose par rapport à lui. Si je rate, ce n'est pas grave car il restait du temps derrière (il marque à la 7e minute). J'aime ce que j'ai fait. En général, je faisais tout à l'instinct, avec le coeur, je ne calculais pas. C'est pour ça que le foot est aussi génial. Il faut que ce soit spontané pour créer. Les gens aiment ça, la folie, la création, quand il se passe des choses. Tu rates, tu réussis. Ce n'est pas grave. L'important est de créer des émotions », conclut Zidane sur son geste fou.