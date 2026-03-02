Zinedine Zidane a pris une grande décision, et ce n’était pas prévu ! «Je ne voulais pas, mais…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur de légende, Zinedine Zidane a également marqué l’histoire comme entraîneur en remportant la Ligue des champions trois années de suite avec le Real Madrid. Aujourd’hui pressenti pour succéder à Didier Deschamps chez les Bleus, l’ancien meneur de jeu est proche de réaliser l’un de ses rêves, ce qu’il n’avait pas imaginé…

Considéré comme une légende du football, Zinedine Zidane a participé aux grandes heures de l’équipe de France sur le terrain, inscrivant notamment un doublé face au Brésil (3-0) qui a permis aux Bleus de remporter leur première Coupe du monde en 1998. Et depuis 2016, c’est en tant qu’entraîneur que le natif de Marseille brille, totalisant notamment trois sacres en Ligue des champions avec le Real Madrid. Une reconversion que n’avait pas imaginée Zidane à la fin de sa carrière de joueur comme il l’avait expliqué auprès du Parisien.

« Je ne voulais pas être entraîneur » « Ce n'était pas prévu, non, expliquait Zinedine Zidane en 2014, au moment de débuter cette deuxième vie en prenant la tête de l’équipe B du Real Madrid. Quand j'ai terminé ma carrière de joueur, je ne voulais pas être entraîneur. J'ai d'abord pris du temps pour moi, pour ma famille. Pendant trois à quatre ans, j'ai coupé avec le foot. Mais comme je n'aime pas trop faire du business, voyager, je me suis dit qu'il fallait que je revienne sur le terrain faire ce que je sais faire de mieux, transmettre mon expérience. Voilà, j'ai passé mes diplômes de manager et un jour, je pourrai être président d'un club, même si… Bon, être dans les bureaux, ce n'est pas vraiment mon truc. Je me vois mieux sur le terrain, à donner des conseils sur ce que je vois. C'est pour ça que je me suis tourné vers le métier d'entraîneur. Et c'est pour ça que je passe mes diplômes. »