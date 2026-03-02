«Ça me fait peur...» : Le PSG en route vers une catastrophe ? La sortie préoccupante sur La Chaîne L’Équipe

Pierrick Levallet

Après avoir battu l’AS Monaco dans une double confrontation franco-française, le PSG va retrouver un cador européen en Ligue des champions. Le club de la capitale sera opposé à Chelsea. Et au fur et à mesure de la première échéance approche, l’inquiétude commence à envahir le plateau de La Chaîne L’Equipe.

Le PSG connaît son prochain adversaire en Ligue des champions. Après s’être défait de l’AS Monaco, le club de la capitale retrouve Chelsea dans une double confrontation qui rappelle la finale de la Coupe du monde des clubs. En attendant, les Rouge-et-Bleu ont conforté leur place de leader de la Ligue 1 en s’imposant contre Le Havre ce week-end (0-1). Seulement, le succès parisien n’a pas vraiment rassuré Benoît Tremoulinas, qui se veut de plus en plus inquiet à l’approche du match aller entre le PSG et les Blues.

Dro Fernandez a choisi le PSG : Les deux raisons de son transfert dévoilées par la presse espagnole https://t.co/P0A40nxgIP — le10sport (@le10sport) March 2, 2026

«Je suis de moins en moins serein» « C’est du 50-50. Il y a quelques semaines, j’étais très serein et très confiant pour le PSG. Le match contre Le Havre ce week-end, ça aurait pu se finir en match nul. Ils ont eu beaucoup d’occasions qu’ils ont vendangé, il y a encore un penalty raté. Mais derrière, à chaque fois, il y a toujours deux ou trois voire quatre occasions franches pour l’équipe adverse. C’est ça qui me fait peur du côté du PSG. Je suis de moins en moins serein » a d’abord expliqué l’ancien international français sur le plateau de L’Equipe de Greg.