«C’est ici que je dois jouer» : Il rêve de signer au PSG après sa découverte du Parc des Princes

Fouler la pelouse du Parc des Princes, enceinte mythique du football français, a fait rêver de nombreux joueurs. Certains ont eu l’occasion de le faire régulièrement en portant le maillot du PSG, tandis que d’autres sont venus en tant qu’adversaires, avec l’ambition de jouer un jour pour la formation parisienne. C’est le cas de cet international.

Défendre les couleurs du PSG est le rêve de nombreux joueurs, et ce même avant l’arrivée du Qatar en 2011, lorsque le club n’avait pas encore retrouvé les sommets de la Ligue 1. C’est le cas de Mevlut Erding, qui a rejoint la formation parisienne en 2009 en provenance du FC Sochaux. Venu à plusieurs reprises au Parc des Princes avec son club formateur, l’ancien international turc cultivait le rêve de fouler un jour cette pelouse avec le maillot rouge et bleu sur les épaules.

« J’avais des clubs beaucoup plus huppés que le PSG, mais j’étais amoureux de Paris donc… » « Avec Sochaux j’ai joué au Parc des Princes. J’ai souvent perdu. Mais… quand je suis rentré dans le stade, que j’ai vu les tribunes, l’ambiance, Auteuil, Boulogne… Je me suis dit : « Moi c’est ici que je dois jouer. » Et j’ai travaillé pour ça, avait révélé Erding en 2022, dans un entretien accordé à Virage. J’ai eu beaucoup de sollicitations après de belles saisons à Sochaux. A l’époque le PSG ce n’était pas le club d’aujourd’hui, j’avais des clubs beaucoup plus huppés que le PSG. Mais j’étais amoureux de Paris donc… »