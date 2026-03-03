Le PSG en danger : Le nom des responsables dévoilé dans l’After Foot

Axel Cornic

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain subit le contre-coup, avec des prestations bien loin des attentes. Tout le monde se demande comment une équipe qui a dominé de la tête et des épaules le football il y a encore quelques mois peut avoir chuté ainsi, mais sur RMC on semble avoir une idée...

Alors que tout le monde se réjouissait après la première victoire en Ligue des Champions, les premiers avertissements commençaient déjà à fuser. Le PSG semblait en effet être au bord de la rupture et certains cadres étaient surmenés. Sans du sang neuf les choses semblaient donc être très compliquées, mais au sein du club il en a été décidé autrement.

« Les responsables, c’est Luis Enrique et la direction » Lors du dernier mercato estival, comme celui hivernal qui a eu lieu tout récemment, le PSG n’a en effet que très peu recruté. Et cerise sur le gâteau, les joueurs qui sont arrivés ont profondément déçu comme avec Lucas Chevalier ou encore Ilya Zabarnyi, pourtant recrutés pour un total autour de de 120M€. « Les responsables, c’est Luis Enrique et la direction. Je suis désolé, mais Luis Enrique a déjà connu ça en 2015 au Barça, cette gestion du succès, il s’était vautré à l’époque » a fait remarquer Walid Acherchour, sur RMC.