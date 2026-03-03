«Une grosse somme d’argent» pour ce transfert : Une bonne nouvelle arrive enfin pour le PSG ?

Pierrick Levallet

Contrairement à l’OM, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato l’été dernier et cet hiver. Au total, le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées. Les dirigeants parisiens ont notamment déboursé une somme assez conséquente qui était décevant jusque-là. Mais les choses seraient en train de s’inverser chez les Rouge-et-Bleu.

À l’inverse du rival l’OM, le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif sur le mercato l’été dernier et cet hiver. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Le défenseur central ukrainien s’était d’ailleurs montré peu convaincant jusqu’à présent sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. Cependant, le joueur de 23 ans a délivré une prestation solide face au Havre ce week-end (0-1). Après plusieurs mois de difficultés, l’ancien de Bournemouth verrait peut-être enfin le bout du tunnel.

«On espère qu’il va prendre de la confiance» « Je ne l’ai pas piqué, je l’ai critiqué à juste titre parce qu’on attend toujours plus d’un joueur qui arrive au PSG pour une grosse somme d’argent. On sait qu’il y a toujours un temps d’adaptation. Il en avait besoin d’un peu plus que les autres » a d’abord expliqué Benoît Tremoulinas sur le plateau de L’Equipe de Greg.