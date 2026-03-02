«Ce n’est pas bon signe...» : Deux joueurs du PSG se font remarquer, l'inquiétude de Daniel Riolo

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, les résultats du PSG sont en dents de scie. Et cela ne manque pas de provoquer une certaine inquiétude, surtout à l’approche des grandes échéances en Ligue des champions. Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher ses craintes à l’égard du club de la capitale en soulignant les bonnes prestations de deux joueurs en particulier.

«Ces deux joueurs tu ne peux pas les critiquer» « Barcola est probablement en ce moment le meilleur Parisien, je ne suis pas sûr que ce soit bon signe. Zaïre-Emery, la même pour Barcola. Franchement, ces deux joueurs tu ne peux pas les critiquer. C’est des soldats, ils ont une superbe attitude, mentalité, mais que ces deux-là soient les meilleurs, c’est pas bon signe pour la créativité du PSG » a indiqué le chroniqueur de RMC au micro de l’After Foot.