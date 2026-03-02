«Ce n’est pas bon signe...» : Deux joueurs du PSG se font remarquer, l'inquiétude de Daniel Riolo

Depuis le début de saison, les résultats du PSG sont en dents de scie. Et cela ne manque pas de provoquer une certaine inquiétude, surtout à l’approche des grandes échéances en Ligue des champions. Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher ses craintes à l’égard du club de la capitale en soulignant les bonnes prestations de deux joueurs en particulier.
Contrairement à la saison dernière, le PSG a un peu plus de mal sur cet exercice 2025-2026. Le club de la capitale n’est pas aussi efficace et ses résultats sont en dents de scie. Et à l’approche des grandes échéances, notamment contre Chelsea en Ligue des champions, cela ne manque pas de suscité certaines craintes. Daniel Riolo s’est par exemple montré inquiet pour les Rouge-et-Bleu en soulignant les bonnes prestations du moment de deux joueurs de Luis Enrique.
«Ces deux joueurs tu ne peux pas les critiquer»
« Barcola est probablement en ce moment le meilleur Parisien, je ne suis pas sûr que ce soit bon signe. Zaïre-Emery, la même pour Barcola. Franchement, ces deux joueurs tu ne peux pas les critiquer. C’est des soldats, ils ont une superbe attitude, mentalité, mais que ces deux-là soient les meilleurs, c’est pas bon signe pour la créativité du PSG » a indiqué le chroniqueur de RMC au micro de l’After Foot.
Le PSG est attendu au tournant contre Chelsea
Il faut dire que depuis un certain temps maintenant, le PSG est privé de Fabian Ruiz au milieu de terrain. Ousmane Dembélé et Joao Neves ont également manqué le match contre Le Havre ce samedi. Luis Enrique a rarement pu compter sur la totalité de son onze titulaire qui a fait des ravages la saison dernière. Reste maintenant à voir si Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery sauront porter le PSG vers un succès important contre Chelsea en Ligue des champions. Rendez-vous le 11 mars prochain au Parc des Princes.