Cette décision a choqué la France… mais Kylian Mbappé était au courant depuis le début !

Axel Cornic

Les générations se suivent en équipe de France et souvent, les joueurs les plus importants sont mis à l’honneur, comme cela a par exemple eu lieu avec Olivier Giroud. Toutefois, d’autres cadres des Bleus ont également fait leurs adieux il y a plusieurs années déjà... et on attend toujours une cérémonie !

L’après Coupe du monde 2022 a été mouvementée pour l’équipe de France, avec un gros changement générationnel qui a eu lieu. Mais ça n’a pas toujours été facile, puisque si on a pu faire le deuil pour certains anciens, cela n’a toujours pas été le cas d’Antoine Griezmann. Pourtant, l’international tricolore a été l’un des joueurs les plus importants de l’ère Didier Deschamps.

« Je savais non seulement qu’il allait arrêter, mais il m’a aussi expliqué pourquoi »

Il faut dire que sa décision, annoncée en septembre 2024, a surpris pas mal de monde. Mais pas Kylian Mbappé, qui semblait être au courant. « J’ai discuté avec Antoine avant qu’il n’arrête. Je savais non seulement qu’il allait arrêter, mais il m’a aussi expliqué pourquoi. Mais c’est toujours pareil, c’est sa décision, il n’y a que lui qui peut vous expliquer pourquoi il a fait ce choix-là » avait déclaré le capitaine de l’équipe de France, lors d’un entretien accordé au Parisien en mars 2025.

« Je ne peux rien vous dire d’autre si ce n’est que je ne suis pas tombé des nues »

« On en a beaucoup discuté avant, on en a reparlé au rassemblement (de l’équipe de France) en septembre… Ce rassemblement a été difficile pour lui comme pour moi (les deux Français avaient été critiqués après la défaite face à l’Italie au Parc des Princes), on a beaucoup souffert » a poursuivi Kylian Mbappé. « Après France-Belgique (2-0), on est rentrés ensemble à Madrid, il était avec sa famille… Je ne peux rien vous dire d’autre si ce n’est que je ne suis pas tombé des nues quand l’annonce de son départ est arrivée ».

