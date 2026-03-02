Kylian Mbappé : Cette décision de Deschamps qui risque de faire parler au Real Madrid

Axel Cornic

Très critiqué depuis le début de la saison, Kylian Mbappé semble trainer un pépin physique au genou, qui ne lui permettrait pas d’évoluer à son meilleur niveau. Du côté du Real Madrid on semble être de plus en plus inquiet et ça pourrait s’accentuer, avec la prochaine trêve internationale qui approche à grands pas.

Sur le plan individuel, Kylian Mbappé se place parmi les meilleurs attaquants de la planète. Pourtant, il est très critiqué du côté du Real Madrid pour son implication et ses sacrifices au profit du collectif. Cela n’a jamais été son fort, mais son champ d’action serait encore plus réduit par des problèmes physiques et plus précisément au genou, qui l’empêcherait de s’exprimer pleinement.

Le Real Madrid est inquiet Interrogé sur ce cas épineux, son coach au Real Madrid s’est montré assez évasif. « Il reviendra dès qu'il sera complètement rétabli et que ces petits désagréments auront disparu » a expliqué Alvaro Arbeloa, en conférence de presse. « Il va voir comment il se sent, comment il se remet et comment évolue son état. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de délais. Ce sont des douleurs dont nous devons évaluer l'évolution au jour le jour ».