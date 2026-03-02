Kylian Mbappé : Cette décision de Deschamps qui risque de faire parler au Real Madrid

Très critiqué depuis le début de la saison, Kylian Mbappé semble trainer un pépin physique au genou, qui ne lui permettrait pas d’évoluer à son meilleur niveau. Du côté du Real Madrid on semble être de plus en plus inquiet et ça pourrait s’accentuer, avec la prochaine trêve internationale qui approche à grands pas.
Sur le plan individuel, Kylian Mbappé se place parmi les meilleurs attaquants de la planète. Pourtant, il est très critiqué du côté du Real Madrid pour son implication et ses sacrifices au profit du collectif. Cela n’a jamais été son fort, mais son champ d’action serait encore plus réduit par des problèmes physiques et plus précisément au genou, qui l’empêcherait de s’exprimer pleinement.
Le Real Madrid est inquiet
Interrogé sur ce cas épineux, son coach au Real Madrid s’est montré assez évasif. « Il reviendra dès qu'il sera complètement rétabli et que ces petits désagréments auront disparu » a expliqué Alvaro Arbeloa, en conférence de presse. « Il va voir comment il se sent, comment il se remet et comment évolue son état. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de délais. Ce sont des douleurs dont nous devons évaluer l'évolution au jour le jour ».
« Il pourrait ne pas jouer pendant la trêve internationale de mars, mais il devrait toutefois faire le déplacement »
Mais qu’en sera-t-il de l’équipe de France ? A la fin du mois, Didier Deschamps devra convoquer un groupe d’internationaux et jusqu’à preuve du contraire, Kylian Mbappé reste son capitaine. Va-t-il l’appeler ou alors le laisser au repos, ce qui serait clairement la version préférée par le Real Madrid ? La réponse pourrait vous surprendre ! « S'il n'est pas à 100%, il pourrait ne pas jouer pendant la trêve internationale de mars, mais il devrait toutefois faire le déplacement, car c'est le capitaine et il y a des obligations médiatiques » a révélé Fabrice Hawkins ce lundi, au micro de RMC.