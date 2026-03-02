«Il n’en est pas question» : Face aux rumeurs, le clan Mbappé réagit

Axel Cornic

La saison de Kylian Mbappé n’est pas exceptionnelle pour le moment. Car si sur le plan personnel l’attaquant français aligne des statistiques impressionnantes, son impact sur le Real Madrid laisse à désirer. La faute à une supposée blessure au genou qui semble le gêner et qui selon la presse espagnole pourrait l’obliger à passer par la case opération.

Qu’est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé ? Les critiques se font de plus en plus nombreuses autour de la star du Real Madrid, jugée pas au niveau. Mais sa méforme cacherait surtout des problèmes physiques, avec les médias espagnols qui évoquent depuis plusieurs semaines déjà un gros pépin au genou.

Kylian Mbappé dos au mur ? Ce cas a pris une nouvelle ampleur tout récemment, puisque certaines sources ont assuré que Kylian Mbappé pourrait bien être obligé de subir une opération au genou pour régler ses problèmes. « Il reviendra dès qu'il sera complètement rétabli et que ces petits désagréments auront disparu » a expliqué son coach Alvaro Arbeloa, en conférence de presse. « Il va voir comment il se sent, comment il se remet et comment évolue son état. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de délais. Ce sont des douleurs dont nous devons évaluer l'évolution au jour le jour ».