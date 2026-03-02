«Tant que je serai vivant ...» : Ce projet que Kylian Mbappé ne compte pas abandonner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui plus qu'un simple joueur de football. Alors qu'on a l'occasion de voir la star du Real Madrid et de l'équipe de France chaque semaine, quand elle n'est pas blessée, sur les terrains de football, le capitaine des Bleus s'investit également dans d'autres domaines. Et voilà que Mbappé ne devrait pas arrêter de sitôt.

Ayant obtenu des coups de main pour arriver là où il est aujourd'hui, Kylian Mbappé veut désormais rendre la pareille. C'est pour cela que l'attaquant du Real Madrid a monté sa propre association pour accompagner des enfants. Alors que de nombreuses personnes pour celle-ci, Mbappé n'hésite également pas à donner beaucoup de son temps à celle-ci. Et il devrait continuer comme ça encore un moment...

« Je peux jouer n'importe où, n'importe quand... » « Peu importe mon avenir sportif, je vais toujours continuer à m'engager, de garder ça toute ma carrière ? Bien sûr, surtout que ça n'a rien à voir. Je peux jouer n'importe où, n'importe quand c'est quelque chose qui ne rentre pas du domaine du joueur, c'est quelque chose qui rentre du domaine de l'homme. Tant que je serai vivant et que j'aurai la force de le faire, je le ferai. J'arrêterai quand je sentirai que je ne serai plus capable et là il faudra passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais d'ici là, l'association sera entre de très bonnes mains », a fait savoir Kylian Mbappé à l'occasion d'un entretien accordé à Brut.