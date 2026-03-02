«Tant que je serai vivant ...» : Ce projet que Kylian Mbappé ne compte pas abandonner

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui plus qu'un simple joueur de football. Alors qu'on a l'occasion de voir la star du Real Madrid et de l'équipe de France chaque semaine, quand elle n'est pas blessée, sur les terrains de football, le capitaine des Bleus s'investit également dans d'autres domaines. Et voilà que Mbappé ne devrait pas arrêter de sitôt.
Ayant obtenu des coups de main pour arriver là où il est aujourd'hui, Kylian Mbappé veut désormais rendre la pareille. C'est pour cela que l'attaquant du Real Madrid a monté sa propre association pour accompagner des enfants. Alors que de nombreuses personnes pour celle-ci, Mbappé n'hésite également pas à donner beaucoup de son temps à celle-ci. Et il devrait continuer comme ça encore un moment...
« Je peux jouer n'importe où, n'importe quand... »
« Peu importe mon avenir sportif, je vais toujours continuer à m'engager, de garder ça toute ma carrière ? Bien sûr, surtout que ça n'a rien à voir. Je peux jouer n'importe où, n'importe quand c'est quelque chose qui ne rentre pas du domaine du joueur, c'est quelque chose qui rentre du domaine de l'homme. Tant que je serai vivant et que j'aurai la force de le faire, je le ferai. J'arrêterai quand je sentirai que je ne serai plus capable et là il faudra passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais d'ici là, l'association sera entre de très bonnes mains », a fait savoir Kylian Mbappé à l'occasion d'un entretien accordé à Brut.
« Je pense que c'est ma plus grande fierté »
A propos de son association IBKM, Kylian Mbappé a par ailleurs confié : « Je pense que c'est ma plus grande fierté. C'est quelque chose sur quoi on a beaucoup travaillé et c'est quelque chose qui prend sens, qui prend forme. De voir tous les projets réalisés et en cours, c'est quelque chose de formidable. D'accompagner tous ses enfants jusqu'à la vie adulte, c'est quelque chose dont je suis très content. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Venir ici, voir les enfants, c'est un plaisir sans nom. On dépense sans compter, on prend du temps sans compter car le résultat et le plus beau au monde. J'ai ce côté très accessible avec les enfants ? Je pense qu'il faut être plus accessible que d'habitude parce que ce sont des enfants et que pour eux, on représente quelque chose d'un peu iréelle. Pour avoir des neveux et des nièces, ils pensent que j'existe que à la télé. Ils ne savent pas que j'existe en vrai ».