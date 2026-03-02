Rappelé à l'ordre par sa mère, Kylian Mbappé l'avoue : «On sait que ça fonctionne comme ça»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La trajectoire de carrière de Kylian Mbappé est bien différente de celles des personnes de sa génération. Avant même sa majorité, Mbappé était lancé dans le bain professionnel avec des responsabilités importantes sur les terrains de football. Pas de quoi inciter sa mère Fayza Lamari à lui offrir des passes-droits dans la vie de tous les jours...

L’AS Bondy, l’INF Clairefontaine puis l’AS Monaco et l’équipe de France avant de confirmer au PSG et de rêver au Real Madrid. A 27 ans, Kylian Mbappé a déjà brillé partout où il est passé, dispose du statut de champion du monde, de capitaine de l’équipe de France et de star mondiale. Pas de quoi le faire entrer dans une autre dimension aux yeux de sa famille bien déterminée à lui faire garder les pieds sur terre.

🚨🚨 ALERTE ! 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗖̧𝗨 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗔𝗨 𝗩𝗢𝗟𝗔𝗡𝗧 𝗗’𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗧𝗨𝗥𝗘 !!! 🚗😁 pic.twitter.com/Zha8xugzf0 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2026

«Ta maman m'a dit que même aujourd'hui en tant que champion du monde, tu faisais toujours la vaisselle» Au cours d’un entretien avec un journaliste de Brut, Kylian Mbappé était interrogé sur les tâches ménagères de la vie quotidienne et sur les directives de sa mère Fayza Lamari. « Un jour, au détour d'une conversation, ta maman m'a dit que même aujourd'hui en tant que champion du monde, tu faisais toujours la vaisselle ».