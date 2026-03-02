Rappelé à l'ordre par sa mère, Kylian Mbappé l'avoue : «On sait que ça fonctionne comme ça»

La trajectoire de carrière de Kylian Mbappé est bien différente de celles des personnes de sa génération. Avant même sa majorité, Mbappé était lancé dans le bain professionnel avec des responsabilités importantes sur les terrains de football. Pas de quoi inciter sa mère Fayza Lamari à lui offrir des passes-droits dans la vie de tous les jours...
L’AS Bondy, l’INF Clairefontaine puis l’AS Monaco et l’équipe de France avant de confirmer au PSG et de rêver au Real Madrid. A 27 ans, Kylian Mbappé a déjà brillé partout où il est passé, dispose du statut de champion du monde, de capitaine de l’équipe de France et de star mondiale. Pas de quoi le faire entrer dans une autre dimension aux yeux de sa famille bien déterminée à lui faire garder les pieds sur terre.
«Ta maman m'a dit que même aujourd'hui en tant que champion du monde, tu faisais toujours la vaisselle»
Au cours d’un entretien avec un journaliste de Brut, Kylian Mbappé était interrogé sur les tâches ménagères de la vie quotidienne et sur les directives de sa mère Fayza Lamari. « Un jour, au détour d'une conversation, ta maman m'a dit que même aujourd'hui en tant que champion du monde, tu faisais toujours la vaisselle ».
«Maintenant, je ne la fais plus»
Cependant, ce n’est plus vraiment d’actualité désormais si l’on se fie aux propos tenus par Kylian Mbappé sur le sujet de la vaisselle. « Non, maintenant, je ne la fais plus. (rires) Mais c'est vrai que pendant longtemps, ma mère voulait que je le fasse pour que j'ai la valeur des choses, que je puisse faire les choses par moi-même, que je ne sois pas assisté, que je prenne conscience de la valeur des choses, que chaque chose a une raison et que chaque chose se mérite. Mais elle me fait d'autres rappels. Mais c'est une maman. On a tous une maman et on sait que ça fonctionne comme ça ». Une époque certes révolue pour Kylian Mbappé, mais les préceptes sont connus….