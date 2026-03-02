«Ça me gonflait…» : Nouvel entraîneur à l’OM, De Zerbi taclé après son départ !

Axel Cornic

Sous pression, l’Olympique de Marseille a su répondre présent en remportant la victoire dans le choc très attendu face à l’Olympique Lyonnais (3-2). De quoi relancer le club phocéen, où l’on voit toutefois encore certaines erreurs que lorsque Roberto De Zerbi était sur le banc.

En quelques semaines, tout a changé à Marseille. Plus d’entraineur, plus de directeur sportif, qui a finalement été retenu en prenant un rôle beaucoup plus important et plus de président. Mais les joueurs sur le terrain sont les mêmes et pour le moment, ils ne semblent pas vraiment avoir eu le déclic nécessaire à l’OM.

«La période que j’ai préférée dans ma carrière» : Le moment de complicité entre des stars du PSG et de l’OM, «on a bien rigolé» https://t.co/5lOakEz9Hn — le10sport (@le10sport) March 2, 2026

« On a quand même vu les mêmes défauts qu’on avait avec De Zerbi » C’est ce qu’a fait remarquer Éric Di Meco, qui bien que satisfait de la victoire sur l’OL, a tiré la sonnette d’alarme. « J'avoue que ce jeu de possession où on fait 50 passes derrière à quatre mètres pour ne jamais avancer, ça me gonfle. Ça me gonflait avec Sampaoli, moi j’aimais Tudor car c’était un jeu beaucoup plus direct, avec un gros pressing et beaucoup d’énergie dans les matchs » a expliqué l’ancien de l’OM, pour le média Football Club de Marseille. « On a quand même vu les mêmes défauts qu’on avait avec De Zerbi, preuve que tu peux faire la compo que tu veux et l’animation que tu veux, les défauts quand tu les as, tu les as ».