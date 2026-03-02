Nouvel avertissement à l’OM, «tu vas te faire taper si...»

Pierrick Levallet

Et si l’OM sortait enfin de la crise ? Ce dimanche, le club phocéen s’est imposé contre l’OL (3-2). Si tout n’a pas été parfait, les hommes d’Habib Beye espèrent toutefois s’être remis sur de bons rails. La formation marseillaise a toutefois reçu un nouvel avertissement pour la suite de la saison.

«C’est quand même fort» « Marseille, ils sont allés la chercher la victoire. Ce n’est pas rien ce qu’ils ont réalisé. Je me mets à leur place à 8 minutes de la fin, le trouillomètre devait être à 0 ! Aller chercher cette victoire, c’est quand même fort. Bravo à eux, et à Habib [Beye] aussi pour ses choix qui ont été payants. Il a fait entrer des mecs qui ont été décisifs. J’essaye de me mettre à la place des joueurs, et je l’ai connu ce contexte pendant 2 ans. J’ai connu une année exceptionnelle à l’OM et une année horrible. Je trouve qu’ils ont montré beaucoup de courage. On ne s’attendait pas à ce que tout soit parfait, ils ont encore concédé beaucoup d’occasions. Ils s’en sortent bien Marseille, ça se joue sur un fil » a d’abord lancé Christophe Dugarry au micro de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.