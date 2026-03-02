«Scènes folles» à l’OM : Le «miracle» annoncé sur La Chaîne L'Équipe qui va mettre fin à la crise ?

Pierrick Levallet

Et si l’OM sortait enfin la tête de l’eau ? Le club phocéen est plongé dans une crise importante depuis quelques semaines. Habib Beye a donc emmené son groupe à Marbella en Espagne pour commencer à instaurer sa patte dans le vestiaire. Un miracle annoncé sur La Chaîne L’Equipe pourrait d’ailleurs permettre à la formation marseillaise de mettre un terme à cette mauvaise passe.

Depuis quelques semaines maintenant, l’OM est dans une situation délicate. L’élimination en Ligue des champions a plongé le club phocéen dans une crise importante, et celle-ci a déjà fait des dégâts. Cette mauvaise passe a précipité le départ de Roberto De Zerbi et la mise en retrait de Pablo Longoria de ses fonctions d’entraîneur. La formation marseillaise est désormais attendue en Ligue 1. Et sa victoire de ce dimanche contre l’OL (3-2) pourrait signer le début de la fin de la crise sur la Canebière.

«C’est parfait pour l’OM» « C’est un miracle. Et c’est parfait ce qui se passe pour l’OM. À aucun moment, on a pu voir Marseille qui pouvait l’emporter et tout autre résultat qu’une victoire aurait été catastrophique pour l’OM. Ils étaient obligés de gagner ce match, et tout à la fin, dans le temps additionnel, ils arrivent à le gagner. Il y a ces scènes de joie folles, ils étaient en train de chanter dans le stade 20 minutes après le coup de sifflet final. Il y a un élan, alors que ce match aurait mérité de finir sur un match nul. C’est parfait pour l’OM » a ainsi expliqué Hugo Guillemet au micro de L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.