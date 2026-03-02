XV de France : L'annonce qui peut commencer à faire paniquer Jalibert

Axel Cornic

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a été installé comme titulaire au poste de demi d’ouverture, même s’il a loupé le dernier match contre l’Italie. Vu ses prestations on se demande bien si Fabien Galthié n’a pas trouvé son meneur de jeu parfait, mais attention à Romain Ntamack, qi pourrait bien revenir dans la course.

Les doutes étaient nombreux il y a encore un mois, lorsque le XV de France devait aligner une nouvelle charnière pour lancer son 6 Nations 2026. Car si Antoine Dupont était de retour après presque un an d’absence, son partenaire habituel Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait. Mais cela a laissé la place à un autre candidat...

La victoire de Jalibert Souvent boudé par Fabien Galthié depuis sa prise de fonction, Matthieu Jalibert a repris le numéro 10 et s’est parfaitement inséré dans le rôle. Mieux, avec Dupont et Thomas Ramos un système offensif assez innovant a été mis en place, qui a fait les gros titres des rubriques rugby dans la presse mondiale. Si la star de l’UBB garde ce niveau pour les deux dernières journées du Tournoi et aide le XV de France à décrocher un Grand Chelem, on se demande comment le sélectionneur va pouvoir le bouger.