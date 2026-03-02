XV de France : Des mois après, Antoine Dupont a toujours «le seum»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, tout va bien pour Antoine Dupont avec le XV de France. Avec 3 victoires en 3 matchs lors du Tournoi des VI Nations, les Bleus sont idéalement placés pour remporter la compétition et réaliser le Grand Chelem. Mais voilà qu'en sélection, Dupont a connu quelques désillusions et certains sont difficiles à digérer.

Considéré comme l'un des plus grands joueurs de rugby de l'histoire, Antoine Dupont en a atteint des objectifs. Mais voilà qu'une compétition lui résiste encore avec le XV de France : la Coupe du monde. En 2023, à domicile, les Bleus étaient annoncés parmi les favoris pour le titre, mais voilà que ça s'est terminé en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Une défaite d'un petit point, marquée également par des erreurs d'arbitrage. De quoi forcément laisser un goût amer à Antoine Dupont.

« S’il y a toujours un petit seum ? Oui, malheureusement » Que cette défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud en 2023 est difficile à digérer pour Antoine Dupont. C'est ainsi qu'en 2024, invité d'une vidéo Youtube de Mcfly et Carlito, le demi de mêlée du Stade Toulousain et des Bleus avait fait savoir : « Malgré ça (les erreurs d’arbitrage) on doit avoir les capacités de gagner ce match normalement. Le moment, l’instant… tout était réuni pour que l’on fasse un truc incroyable. De recevoir la Coupe du monde chez soi, de ressentir tout cet engouement des gens... Le rugby c’est très compliqué à arbitrer. Même les pros ne connaissent pas toutes les règles, il y en a tellement. Elles sont aussi sensibles à l’interprétation de l’arbitre donc parfois c’est vraiment dur de prendre des décisions, de bonnes décisions. S’il y a toujours un petit seum ? Oui, malheureusement je pense qu’on va le garder longtemps celui-là ».