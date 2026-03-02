Zinedine Zidane : Le nouveau projet qui lui a redonné «la flamme»

Pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane s’est confié auprès du journal l’Equipe à l’occasion des 80 ans du quotidien sportif ce week-end. La légende française est notamment revenue sur un événement marquant lui ayant redonner goût au football de plus haut niveau. Explications.
Légende absolue du football français, Zinédine Zidane voit son nom grandement revenir dans l’actualité. Le Ballon d’Or 1998 devrait sauf surprise succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France à l’issue du mondial 2026. A l’occasion des 80 ans de l’Equipe, l’ancienne gloire du Real Madrid s’est confiée sur son passage en Espagne, affirmant que Ronaldo l’avait vraiment impressionné.
« Il fallait le voir à l'entraînement. Hallucinant »
« Le "Fenomeno" ! (Il s'enthousiasme) Et pas que pour moi ! Il le reste. Unique. J'ai eu la chance de pouvoir jouer longtemps avec lui, à côté de moi au Real. C'était vraiment "Le" phénomène. Tout pour lui, en plus avec la gentillesse, et il est drôle ! Tu avais envie de tout faire pour que ce soit ton copain. Mais il fallait le voir à l'entraînement. Hallucinant. Il y en a qui s'arrêtaient de jouer pour le regarder. C'était aussi beau qu'en match », a ainsi révélé Zidane, qui estime que son passage en tant qu’entraîneur lui a également donné énormément de plaisir.
« J'ai ressenti de nouveau la flamme qui s'allumait dans le beau jeu »
« C'est aussi à l'entraînement qu'on voit les très, très grands joueurs. J'ai également ressenti cette impression quand j'étais coach au Real. Je ne disais rien. Je regardais s'entraîner Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano ou Karim (Benzema). Il n'y avait rien à dire, qu'à regarder tellement ils étaient tous doués et professionnels. Ils ne perdaient jamais un ballon. C'est ça qui m'animait aussi comme entraîneur, d'avoir le très, très haut niveau. J'ai ressenti de nouveau la flamme qui s'allumait dans le beau jeu qu'on produisait. Comme quand j'étais joueur. J'ai joué avec des joueurs extraordinaires. J'ai entraîné des joueurs extraordinaires. C'est ça aussi qui te rend meilleur », conclut le Français.