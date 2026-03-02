Nouvelles révélations sur l’état de Mbappé, et ça ne sent pas bon...

Pierrick Levallet

L’inquiétude commence à grandir autour de Kylian Mbappé. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans va devoir manquer quelques semaines de compétition avec le Real Madrid. Seulement, l’état de santé du capitaine de l’équipe de France ne rassure pas vraiment chez les Merengue, qui envisageraient une absence prolongée de l’ancien du PSG.

Kylian Mbappé se serait sans doute passé de ce coup d’arrêt. En feu avec le Real Madrid depuis le début de saison (38 buts et 6 passes décisives en 33 matchs), le capitaine de l’équipe de France marchait sur l’eau en Espagne. Mais l’ancien du PSG va devoir prendre du repos forcé. L’attaquant de 27 ans ne peut plus ignorer ses douleurs au genou, présentes depuis décembre dernier. Et l’état de sa blessure ne rassurerait pas vraiment chez les Merengue.

«Je m’en veux de t’avoir déçu» : Kylian Mbappé s’excuse, il n’en revient pas https://t.co/3seampcXHt — le10sport (@le10sport) March 2, 2026

Une opération à prévoir pour Kylian Mbappé ? Initialement, Kylian Mbappé était annoncé forfait pour une durée comprise entre deux et trois semaines. Quelques heures plus tard, on annonçait une absence probable jusqu’à mi-avril. Et les dernières nouvelles ne seraient pas rassurantes. D’après les informations d’El Desmarque, le Real Madrid commencerait à envisager l’hypothèse d’une opération pour le champion du monde 2018. Celle-ci serait jugée mineure, mais devrait prolonger l’indisponibilité de Kylian Mbappé de quelques semaines. Ce scénario, le joueur souhaiterait l’éviter en vue de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.