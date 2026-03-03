«J’ai dit oui» : Un joueur de l’OM valide une recrue (et ça s’est mal fini entre eux)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant des transferts, il n’est pas rare de voir des joueurs de l’effectif être sollicités à propos d’une potentielle recrue. C’est ainsi que l’OM aurait notamment fait appel à l’un de ses éléments pour voir ce qu’il pensait d’une opération. Alors que celle-ci avait été validée, voilà que ça ne s’est pas forcément très bien passé par la suite.

Du côté de l’OM, on n’a pas hésité à impliquer certains joueurs dans le recrutement au cours des précédentes fenêtres de transfert. Si le dernier mot revenait bien évidemment à la direction olympienne, l’avis a été réclamé dans le vestiaire olympien. C’est ainsi ce qui est arrivé il y a quelques années maintenant à Marseille. En 2013, Dimitri Payet avait posé ses valises sur la Canebière et rejoint l’OM en provenance du LOSC. Et s’il avait été recruté, c’est aussi parce que Mathieu Valbuena avait approuvé.

« Dimitri Payet, je le prends ou pas ? » Dimitri Payet et Mathieu Valbuena auront donc évolué un moment ensemble du côté de l’OM. Et voilà que celui qui joue désormais du côté de la Grèce avait fait une révélation à propos du transfert de son ex-coéquipier à Marseille. « C’est vrai qu’on m’a demandé mon avis pour le transfert de Payet ? Exactement, je ne l’a jamais sorti. Après, mettre mon veto, je ne dirais pas ça… On fait notre dernier match au Vélodrome et Vincent Labrune vient me voir et me demande à me parler. On se voit un verre et me dit : « J’ai une question, dis moi ton avis, c’est important. Dimitri Payet, je le prends ou pas ? ». J’ai dit : « Payet c’est un super joueur, très bon techniquement, de l’expérience ». C’était un super joueur. J’ai dit oui, j’ai validé », confiait Valbuena en 2025 pour Carré.