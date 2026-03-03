Kylian Mbappé : Une vieille connaissance du PSG le vanne sur les réseaux...

Pendant sept saisons, entre ses 18 ans et l'année de ses 26 ans, Kylian Mbappé a été un joueur du Paris Saint-Germain. Etoile montante du football français devenue rapidement une star, l'actuel capitaine de l'équipe de France n'a pas eu la possibilité d'effectuer une étape de sa vie d'adulte qu'il souhaitait dans la capitale, mais a enclenché le processus nécessaire à Madrid. De quoi engendrer une moquerie d'un ancien coéquipier du PSG.
Une vie à 100 à l'heure. Star du Real Madrid, capitaine de l'équipe de France, parrain d'associations et fondateur de sa propre association Inspired by KM. Kylian Mbappé ne chôme pas puisqu'il a, en plus de tout ça, racheté le Stade Malherbe de Caen avec Coalition Capital en 2024. L'attaquant du Real Madrid n'est âgé que de 27 ans mais baigne dans le football professionnel depuis 10 ans désormais. De quoi l'empêcher de trouver le temps pour passer un cap que beaucoup de jeunes adultes ont hâte de franchir.
«Je lui ai dit : « Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole»»
A l'arrivée de la majorité, beaucoup de personnes font en sorte de passer leur permis de conduire, synonyme de liberté absolue. C'est d'ailleurs le point sur lequel Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, s'est appuyée dernièrement dans l'optique de le persuader de faire le nécessaire afin de se procurer ledit permis. Pour L'Equipe Magazine, elle tenait d'ailleurs le discours suivant dans un entretien paru en septembre 2025. « Hier, je lui ai dit : « Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole ». Il m'a dit : « T'as pas tort, mais le code, ça me fatigue ». J'ai insisté. « Tu vas voir, ça va te faire du bien d'avoir trente minutes avec toi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécu »».
«Enfin»
Finalement, Kylian Mbappé a été aperçu ces dernières heures au volant d'une voiture. Soit il a obtenu son permis, soit il est en apprentissage. Quoi qu'il en soit, c'est un progrès qui suffira à combler sa mère Fayza Lamari sur le sujet. Au vu de l'âge de Mbappé, des moqueries peuvent être proférées à son encontre concernant le timing. Layvin Kurzawa, ex-coéquipier de Mbappé au PSG entre 2017 et 2024 ne s'en est pas gêné par le biais de son compte Snapchat. Publiant une Story dans laquelle il a fait une capture d'écran de Mbappé au volant, Kurzawa a rédigé le message taquin qui suit : « Enfin ». Kylian Mbappé appréciéra.