Kylian Mbappé : Une vieille connaissance du PSG le vanne sur les réseaux...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant sept saisons, entre ses 18 ans et l'année de ses 26 ans, Kylian Mbappé a été un joueur du Paris Saint-Germain. Etoile montante du football français devenue rapidement une star, l'actuel capitaine de l'équipe de France n'a pas eu la possibilité d'effectuer une étape de sa vie d'adulte qu'il souhaitait dans la capitale, mais a enclenché le processus nécessaire à Madrid. De quoi engendrer une moquerie d'un ancien coéquipier du PSG.

Une vie à 100 à l'heure. Star du Real Madrid, capitaine de l'équipe de France, parrain d'associations et fondateur de sa propre association Inspired by KM. Kylian Mbappé ne chôme pas puisqu'il a, en plus de tout ça, racheté le Stade Malherbe de Caen avec Coalition Capital en 2024. L'attaquant du Real Madrid n'est âgé que de 27 ans mais baigne dans le football professionnel depuis 10 ans désormais. De quoi l'empêcher de trouver le temps pour passer un cap que beaucoup de jeunes adultes ont hâte de franchir.

🚨🚨 ALERTE ! 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗖̧𝗨 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗔𝗨 𝗩𝗢𝗟𝗔𝗡𝗧 𝗗’𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗧𝗨𝗥𝗘 !!! 🚗😁 pic.twitter.com/Zha8xugzf0 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2026

«Je lui ai dit : « Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole»» A l'arrivée de la majorité, beaucoup de personnes font en sorte de passer leur permis de conduire, synonyme de liberté absolue. C'est d'ailleurs le point sur lequel Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, s'est appuyée dernièrement dans l'optique de le persuader de faire le nécessaire afin de se procurer ledit permis. Pour L'Equipe Magazine, elle tenait d'ailleurs le discours suivant dans un entretien paru en septembre 2025. « Hier, je lui ai dit : « Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole ». Il m'a dit : « T'as pas tort, mais le code, ça me fatigue ». J'ai insisté. « Tu vas voir, ça va te faire du bien d'avoir trente minutes avec toi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécu »».