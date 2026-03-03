Antoine Dupont a bluffé son ami d’enfance, «c’est «dingue»

De retour après presque un an d’absence, Antoine Dupont impressionne tout le monde avec le XV de France. Mais ce n’est pas nouveau, puisque la star du rugby tricolore semble avoir été l’un de ces joueurs à qui tout réussi, même au plus jeune âge. Et c’est l’un de ses plus proches amis qui le dit...
Si certains avaient des doutes, ils ont été rapidement balayés. Après une grave blessure au genou, Antoine Dupont est revenu à la compétition et il n’a rien perdu de son immense talent. C’est même le contraire, puisqu’on a un joueur plus altruiste et plus collectif, qui fait actuellement le bonheur du XV de France.
« Je crois que depuis qu’on a 15 ans, je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match »
Ce retour a forcé l’admiration et ce n’est pas seulement le cas des observateurs. Même ceux qui le connaissent depuis des années peinent à réaliser l’énorme exploit fait par Antoine Dupont. « Il revient à peine d’un deuxième croisé. Quand tu remets le truc en place, c’est dingue. Je crois que depuis qu’on a 15 ans, je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match, mais avec ses blessures il a évolué sur sa philosophie de jeu » a expliqué Sacha Valleau, proche du demi de mêlée de 29 ans, qu’il a côtoyé dans les catégories jeunes.
« Il était capable de mettre des culs à des piliers »
« Il est taillé par les dieux. C'est une force de la nature. C'est impressionnant » a poursuivi l’ancien international à 7, dans le podcast Rugby Confidential. « Parce qu'on parle défensivement comme il est impressionnant, moi je l'ai vu quand il avait 15 ans être capable de mettre des culs à des piliers du pôle espoir de Toulouse Jolimont qui est peut-être un des pôles les plus réputés. Ce sont des mecs qui sont aujourd'hui internationaux. Je ne vais pas dire leurs noms. A l'époque, sur des 3èmes années, sur des mecs qui avaient deux ans de plus, il était déjà capable physiquement d'être au-dessus ».