Antoine Dupont a bluffé son ami d’enfance, «c’est «dingue»

Axel Cornic

De retour après presque un an d’absence, Antoine Dupont impressionne tout le monde avec le XV de France. Mais ce n’est pas nouveau, puisque la star du rugby tricolore semble avoir été l’un de ces joueurs à qui tout réussi, même au plus jeune âge. Et c’est l’un de ses plus proches amis qui le dit...

Si certains avaient des doutes, ils ont été rapidement balayés. Après une grave blessure au genou, Antoine Dupont est revenu à la compétition et il n’a rien perdu de son immense talent. C’est même le contraire, puisqu’on a un joueur plus altruiste et plus collectif, qui fait actuellement le bonheur du XV de France.

« Je crois que depuis qu’on a 15 ans, je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match » Ce retour a forcé l’admiration et ce n’est pas seulement le cas des observateurs. Même ceux qui le connaissent depuis des années peinent à réaliser l’énorme exploit fait par Antoine Dupont. « Il revient à peine d’un deuxième croisé. Quand tu remets le truc en place, c’est dingue. Je crois que depuis qu’on a 15 ans, je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match, mais avec ses blessures il a évolué sur sa philosophie de jeu » a expliqué Sacha Valleau, proche du demi de mêlée de 29 ans, qu’il a côtoyé dans les catégories jeunes.